Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü koronavirüs için tarih söyledi; 20 Mayıs!

Türkiye'nin mücadele içerisinde olduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedavi sürecine ve vaka durumuna ilişkin tüm gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşırken, milyonlara umut olacak önemli bir açıklamada Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den geldi.

Koronavirü süreci ile ilgili detayları paylaşan Özlü, hastaların tedavi sürecine ve salgının ülkemizde ne zaman hafifleyeceğine dair önemli bir bilgi verdi. Prof. Tevfik Özlü, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük oranda kısıtlanan sosyal hayatın, 20 Mayıs'tan itibaren normale dönebileceğini söyledi. Özlü, "13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs'tan sonra normalleşme başlayacak diye düşünülüyor" diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda daha normal günlere dönebiliriz diyerek 13 Nisan tarihinin önemi vurgu yapan İhtiyatlı bir bilim insanı olarak bilinen Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, hem pandemi merkezi olan İstanbul, hem de İstanbul'dan Anadolu'ya taşınan virüsle ilgili veriler alınacağını ve koronavirüsün kuluçka döneminin sona erip ermediğinin masaya yatırılacağını belirtti ve bu veriler ışığında virüsün yayılma seyrini görme açısından 13 Nisan tarihi kritik olarak belirlendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün koronavirüs sürecinde normalleşme için 20 Mayıs'ı işaret ettiği konuşmasında ise şu ifadeler yer aldı:

"Sahadan gelecek veriler önemli olacak. Sağlık Bakanı Koca'nın dikkat çektiği, ağır hastaların sayısının azalması ve iyileşme oranları tek başına bir gösterge olarak kabul edilmiyor. Bulaşın yayılma hızında gerileme olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor. Nisan ayının sonuna doğru pik noktasına geleceği, ondan sonra 2 hafta süreyle bir plato oluşabileceği konuşuluyor. Ben de bulduğum her fırsatta, "Eğer sahadan gelen veriler öngörüleri desteklerse, normalleşme süreci ne zaman başlar?" diye soruyorum. 20 Mayıs tarihi işte o zaman karşıma çıkıyor. "İyi işaretler var. 13 Nisan bir kırılma çizgisiydi. 20 Mayıs'tan sonra ise normalleşme başlayacak diye düşünülüyor" yanıtını alıyorum.