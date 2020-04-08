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Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'de koronavirüs salgınından kurtulma ihtimalinin kurallara uymak olduğuna dikkat çekerek ne zaman son bulacağı ile ilgilide önemli bir açıklama yaptı. Yamanel, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekerek başarılı olunduğu takdirde 2 veya 3 aya kadara virüsün kontrol altına alınabileceğini söyledi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:47
Bilim Kurulu üyesinden 3 haftaya dikkat uyarısı! Virüsün biteceği tarih buna bağlı

Sağlık Bakanlı Bilim kurulu üyesi olan ayrıca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı olarak förev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunrken ülkemizdeki salgının pik noktasına ulaşacağı tarihi, alınan tedbirleri halkın ne ölçüde uygulayacağının belirleyeceğini anlatarak virüsün kontrol alınabileceği zamanla ilgili de bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Yamanel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada önümüzdeki 2-3 haftalık zaman dilimine dikkat çekerek "Biz vatandaş olarak alınan tedbirlere riayet ettiğimiz zaman 2-3 hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu pik yatay bir plato çizmeye başlayacak, o zaman biz aldığımız tedbirlerin de yerinde olduğunu görmüş olacağız. Ama bu tedbirlere uymazsak da o zaman bu pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak. O nedenle vatandaşlardan tekrar rica ediyoruz. Mutlaka alınan bu tedbirlere uymaları, evde kalabilecek olanların evde kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Levent Yamanel

'kritik eşik' diye adlandırılmış olan süreç ile ilgili de bilgiler paylaşan Yamanel, mümkün olduğu kadar evde kalmanın virüsten uzaklaşarak izole olunacağını belirterek, kronik hastalığı olanların ve 20 yaş  altı gençlerin dışarılarda çok fazla gezmelerinden dolayı virüsü yayma ihtimali yüksek olduğu için belirleen kısıtlamalara mutlaka uymaları gerektiğini hatırlatarak çalışması gereken grupların da sosyal mesafeye çok dikkat etmelerini, 1,5-2 metrelik mesafeyi korumalarını, kalabalık o gerektiğini söyledi.

Salgının belli bir süre sonra pik noktasına ulaşmasıyla günlük hayatın hemen normale dönmesinin mümkün olmadığını kaydeden Prof. Dr. Yamanel, "Bazı ülkelerde bu kırılma noktasını gördüler ve daha sonra önlemleri gevşetince tekrar bir pik noktası oluşmaya devam etti, yani ikinci pik olmaya başladı. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım, yani önlemleri gevşetmememiz lazım. Kontrollü bir şekilde günlük hayata geçeceğiz" siye konuştu.

Türkiye'de ki korovairüs salgınında iyileşme sayılarının oldukça iyi seyir sağladığını ve bunu ülkedeki sağlık sisteminin güçlüğüne bağlayan Prof. Dr. Yamanel, konuşmasında  "Hekim ve sağlık çalışanları, sağlık hizmeti ve sağlık sistemimiz açılarından genel olarak Avrupa’nın en iyilerinden bir tanesine sahibiz ve böyle olunca da iyileşmelerimiz fazla. Bir de tabii Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulumu'zun aldığı kararlarla biz vakaları 2 ay geç görmeye başladık ve bu bize bir tecrübe oldu, daha hazırlıklı yakalandık" ifadelerine yer verdi.
 

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KoronavirüsüBilim KuruluBiteceği TarihLevent Yamanel
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