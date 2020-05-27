Bilim kurulundan son dakika normalleşme rehberi! İşte 11 sektörde dikkat edilmesi gereken kurallar

Yaklaşık 2,5 aydır korona virüs ile yürütüne mücadele ve alınan sıkı tedbirler artık normalleşme kapsamında revize ediliyor. Bu konu üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında, 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler de belirlenerek tek başlık altında açıklandı.

Rehberde, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, market ve süpermarketler, oto yıkama, oto servis, tamirhaneler ve lastikçiler, oto galeri ve oto kiralama işletmeleri, ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmeler, emlakçılar ve gayrimenkul danışmanlık ofisleri, elektronik ve telekomünikasyon mağazaları ve tesisatçılarda alınması gereken önlemler yer aldı.

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