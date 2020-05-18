Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler kalp ve böbreklerde tehlike oluşturuyor

Doktor kontrolünde ve gerektiği zamanlarda kullanılması gereken ağrı kesicilerin genel olarak 'basit' gibi görünselerde çok fazla basit olmadıkları ortaya çıktı. Genel olarak kas ve eklemler başta olmak üzere vücudun farklı bölgelerindeki ağrıları rahatlatmak amacıyla yaygın olarak kullanılan bu ağrı kesiciler bilinçsiz ve rasgele kullanıldıkları zaman insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor.

Uzmanlar rasgele kullanılan ağrı kesicilerin kalp krizi riski oluşturabileceğini söylerken aynı zamanda böbrek yetmezliğine de zemin hazırlayabiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kesikburun, konuyla ilgili açıklama yaparken ağrı kesicilerin doğru kullanımına ilişkin önemli bilgiler verdi.

Ağrı kesicilerin çok masum ilaç grubu içinde olmadıklarını ve bilinçsiz kullanıldıklarında önemli yan etkilere neden olabileceğini söyleyen Dr. Kesikburun, haastalığa göre uygun ilacın, uygun süre ve dozda kullanımı olarak tanımlanabilmesi ve ilaç kullanımı ilkelerinin ağrı kesiciler için uygulanmasının çok fazla önemli olduğunu belirtti.

Birden fazla kullanılan ağrı kesici ilaç grubunun bulunduğunu aktaran Doç. Dr. Serdar Kesikburun, "Parasetamol etken maddeli ilaçlar, genelde ilk tercih olarak kullanılan nispeten güvenli bir ilaç olup etkinliği diğer ağrısı kesicilere göre daha azdır. Özellikle 75 yaş üstü bireylerde diğer ağrı kesicilerin olumsuz etkilerinin görülme olasılığı arttığı için parasetamol kullanımı önerilmektedir. Bunun yanı sıra bebeğe zararlı etkilerinden dolayı gebe kadınlarda birçok ilacın kullanımı yasaklanmışken ağrı durumunda parasetamolün alınması serbesttir. Ancak bu ilaçların da yüksek dozlarda ve uzun süre kullanımının karaciğere zarar vererek enzim yüksekliklerine neden olabileceği unutulmamalıdır." diye konuştu.

Parasetamol etken maddeli ilaçlar dışında dışında en yaygın kullanılan ağrı kesici grubunun ise steroid olmayan inflamasyon baskılayıcı ilaçlar olduğunu söyleyen Kesikburun, konuşmasında "Ağrı kesici etkinliği daha yüksek olan bu grupta çok sayıda farklı özelliklere sahip ilaç bulunmaktadır. Hangi ilacın, hangi dozda ve ne kadar sürede kullanılacağı doktor tavsiyesi ile belirlenmelidir. Aksi halde mide ülseri, kalp krizi riskinde artış ve böbrek yetmezliği gibi ciddi istenmeyen etkileri görülebilir." ifadelerine de yer verdi.

Özellikle mide ülseri ve mide kanama riski olan hastaların bu grup içerisinde yer alan ilaçları kullanırken mutlaka, mide koruyucu ile kullanılması gerektiğine dikkati çeken Kesikburun, "Bir başka önemli husus da kronik ağrılı durumlarda bu ilaçların tehlikeli şekilde yan etki olasılığını artırarak uzun süreli yanlış kullanımıdır. Genellikle bu ilaçlar belli romatizmal hastalıklar dışında doktorlar tarafından birkaç haftalık kürler halinde belli süreler için reçete edilmektedir." dedi.