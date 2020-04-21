Bilkent Üniversitesinden yeni çalışma, Korona belirtiler çıkmadan tespit edilecek

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında erken tanı alanında daha başarılı olabilmek adına virüsün belirti göstermeden tespitine yönelik olan ve daha kısa sürede sonuç alınabilecek çalışmalar devam ediyor. Söz konusu teknoloji üzerinde yeni bir çalışma başlattıklarını söyleyen Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selim Hanay, PCR yöntemine alternatif yenilikçi bir kit geliştireceklerini ve bu sayede 30 dakikada sonuç tespite dair sonuç alabilecklerini duyurdu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da fonlanan projede geliştirilecek kit hakkında bilgiler veren Dr. Hanay, "Hastalığın kuluçka döneminde belirtiler ortaya çıkmadan önce hızlı bir şekilde çalışacak bir kit geliştiriyoruz. Bu kit ile 30 dakikada sonuç verebilecek bir teknoloji üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Projenin başındaki Hanay, doktora araştırmaları tezinin söz konusu konu üzerine olduğunu ve yaklaşık 15 yıl gibi bir süredir bu cihaz üzerinde çalıştıklarını belirterek amaç olarak virüsün ortaya çıkmadan hastalık kuluçka dönemindeyken tespit etmek istediklerini kaydetti.

Henüz ortada koronavirüsü salgını olmadan her hangi bir virüsün algılanmasına yönelik bir platform olarak bununla ilgili bir öneri sunduklarını hatırlatan Dr. Hanay, virüs salgınının çıkmasıyla birlikte TÜBİTAK işleri biraz hızlandırdığı ve kendilerinin de çalışmalarına bu yüzden hız verdiklerini belirterek, "Hızlı bir şekilde biz de devam ediyoruz. 10 kişilik bir ekiple prototip çalışmalarını yürütüyoruz. Bu daha sonra seri üretim aşamasına geldiği zaman bu çipleri üretebilecek kurumlarla çalışacağız. Önemli olan şu anda prototipi üretmek" dedi.

Dr. Hanay, geliştirecekleri kitin bilinen biyokimyasal kitlerden çok daha farklı bir çalışma alanı olacağını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Hastalığın kuluçka döneminde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce hızlı bir şekilde çalışacak bir kit geliştiriyoruz. Bu standart olan PCR yöntemine alternatif olarak geliştiriliyor. Bu kit ile 30 dakikada sonuç verebilecek bir teknoloji üretmeye çalışıyoruz. Ar-Ge konumundayız. Diğer kitlere göre en büyük farkı biyokimyasal reaksiyonlara değil, normal büyüklük özelliklerine dayanıyor. Virüslerin ağırlıklarını tartarak gerçekleştireceğiz. Bunlara nanomekanik sistemler deniliyor. Bu sistemler aslında bizim bilgisayar, cep telefonu gibi mikroçip teknolojilerinde üretilen yöntemlere dayanıyor. Adeta bir bilgisayar çipi gibi düşünebilirsiniz; fakat içinde hareket eden parçalar var. Bu sayede bu parçaların boyutları da virüs boyutlarına yakın. Böylece bir tane bile virüs geldiği zaman o virüsün özelliklerini algılayabilecek düzeyde olacaklar.

Virüsün yüzde 1'i boyutlarındaki parçacıkları şu ana kadar rahatlıkla tartabildik. O yüzden virüsleri tartmak bizim açımızdan sıkıntı değil. Asıl problem bu işi yeteri kadar hızlı yapabilmek. Ağızdan alınan sürüntü örneğini ufak bir iğnenin içine enjekte edeceğiz. Bu iğnenin en ucu çok inceliyor ve belli bir proses yaptığımız zaman onun ucundan virüsler ve diğer benzeri boyuttaki parçacıklar tek tek çıkıp, bizim çipimize doğru gidiyor. Bu çipin üzerinde çalışan ufak makine tek tek gelen parçacıkların kütlelerini ölçüyor ve bu koronavirüs kütlesine yakın parçacık tespit ettiği zaman burada bir uyarı verecek. Oradan hasta gerekli yerlere yönlendirilecek"

'İLK PROTOTİP HAZİRAN AYINDA ÇIKACAK'

geliştirilen ilk prototipi haziran ayında bitirerek kullanıma sunacaklarını aktaran Dr. Hanay, konuşmasında "Bu mikroçip teknolojisi olduğu için yani bilgisayarlarda kullanılan teknoloji olduğu için bir kere prototip gösterildikten sonra benzeri çiplerin üretilmesi aslında çok hızlı yapılabilir. Çünkü hem Türkiye’de hem dünyada bu tarz çiplerin üretilmesi için baya büyük bir kaynak var. Bir kere uygulandığı zaman çok hızlı bir şekilde kış aylarında artık bunun seri üretimine geçişi olanak dahilinde olabilir. Hızlı bir şekilde ve kuluçka döneminde hastalık çıkmadan hastaneye gidilmeden bu tespitler yapılabilirse hem hastalıklar önlenebilir hem de bunun stratejik yerlere havalimanlarına, bakımevlerine ya da askeri tesislere de nasıl girişte x-ray cihazı ya da bir kimyasal getirip götürmediğinizi anlayan cihazlar varsa onlar gibi bir cihaz olabilir" ifadelerine yer verdi.