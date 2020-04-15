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Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL yarın satışa çıkıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda üretimine başlanılan ve borla üretilen yerli dezenfektan BOREL, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yarın raflarda yerini alarak satışına başlanacak.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:29
Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL yarın satışa çıkıyor!

Türkiye'in yerli dezenfektanı BOREL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (kovis-19) salgını ile mücadele kapsamında üretimi tamamlandı ve yarından itibaren raflarda yerini alması için öncesinde tanıtımı yapıldı.

BOREL için düzenlenen tanıtım törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli dezenfektan ürününün yarından itibaren satışa sunulacağını söyleyerek, içindeki maddelerle birlikte dermatolojik sorun yaratmayıp, elde oluşan yaraların da kısa sürede iyileşmesini sağlayacağını belirtti.

Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'nin ilk bor katkılı anti-bakteriyel el dezenfektanı BOREL'in, koronavirüsle mücadele için tüketicilere sunulmadan önce gerçekleştirilen lansmanında konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye’nin göstermiş olduğu başarının bütün dünyanın takdirini topladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu mücadelede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösteriyoruz. Corona virüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor.

Salgının ilk dönemlerinde yaşanan kaygı nedeniyle kolonya ve el dezenfektanı başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandı. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece artan talebe hızlı reaksiyon göstererek hem ürün arzında yaşanabilecek sıkıntıları giderdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Yarından itibaren de BOREL’i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık."

BOREL ELLERE ZARAR VERMİYOR

Anti-bakteriyel jelin içeriği hakkında da bilgiler veren Bakan Dönmez, "BOREL’in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta, elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Bor’un anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken, eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. BOREL, ilk etapta 100 ml'lik boyutlarda piyasaya çıkacak. 1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.


 

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BorelAnti BakteriyelJelYerli Dezenfektan
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