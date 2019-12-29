Boyutu küçük ama etkisi çok büyük! Bezelyenin mucize ötesi faydaları



Düşük yağ oranı ve düşük kalorisiyle sofralarınızın vazgeçilmezi olan bezelye içeriğinde bol miktarda bulundurduğu temel besin maddeleriyle birlikte vitamin kaynağıdır. İnsan sağlığı üzerinde oldukça etkili olan bu küçük boyutlu besinde ayrıca A, B6 ve C Vitamini de bulunur.

Potasyum gibi minerallerde barındıran bezelye düzenli olarak tüketildiği takdirde kan basıncını düşürür ve inme riskini azaltır.

Düşük yağ oranına sahip olduğu için ve kalori bakımından da özellikle diyet yapanların vazgeçilmez tercih olan bezelye, vücut ağırlığını yönetme kolaylığından dolayı vejetaryen diyetlere bile dahil edilir.

Bezelyede bol miktarda bulunan kumarestrol adı verilen koruyucu polifenolün ise özellikle mide kanseri gibi korkunç hastalıkları önlediği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bezelyenin içindeki yüksek antioksidanlar ise ciddi hastalıklara neden olabilecek çeşitli reaksiyonları önlemekle beraber bağışıklık sistemini güçlendiren demir, kalsiyum, çinko, bakır, manganez vb. gibi birçok mineralide barındırır.

Flavonoidler, kateşin, epicatechin, karotenoid, alfa karoten vb. antioksidanlar içeren bezelye ile cildinizin yaşlanma sürecinin önüne geçebilir ve ayrıca bu besini tüketerek cilde doğal bir parlaklık verir.sağlayabilirsiniz.

Bezelyede bulunan K vitamini, Alzheimer ve artrit gibi ciddi hastalıkları önlemede kullanılırken, Alzheimer hastalarında düzenli bezelye tüketimi beyindeki nöronal hasarı sınırlar ve en iyi K vitamini kaynağı olarak kabul edilir.

özellikle mevsiminde taze olarak tüketilen bezelye, mükemmel bir folik asit kaynağı olarak kabul edilir. Folatlar, hücre içindeki DNA sentezi için gereken B kompleks vitaminleridir. Araştırmalar, yeterli miktarda folat içeren yiyeceklerin, yenidoğan bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesinde yardımcı olacağını göstermektedir.

Demir bakımından oldukça zengin olan bezelye ile aneminin önüne geçebilirsiniz. Yeterli demiriniz yoksa, vücudunuz gerekli sağlıklı oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini oluşturamaz ve bu durum hemoglobin eksikliğine neden olur. Demir ise yorgunluğa karşı savaşmanıza yardımcı olur.

