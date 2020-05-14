Amerika kıtasında ABD korona virüsün merkez üssü olmuş durumda. Virüs ABD’nin ardından Orta ve Güney Amerika ülkelerinde de ciddi şekilde hissedilmeye başlandı. Nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerden biri olan Brezilya’da korona virüsü nedeniyle ölen kişi sayısı 13 bin 240 olurken, toplam vaka sayısı ise 190 bin 137 olarak açıklandı.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bini geçti
Korona virüs Brezilya’da da etkisini arttırdı. Son yapılan açıklamada korona virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybeden kişi sayısının 13 bini geçtiği görülüyor. Brezilya hükümeti virüse karşı önlemleri arttırmaya devam ediyor. İşte Brezilya’da son durum…
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