Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 13 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Brezilya’da da etkisini arttırmaya başladı. Brezilya’da korona virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 13 bini geçti. Amerika Birleşik Devletleri’nin korona virüsü yoğun şekilde yaşadığı biliyor. Korona virüsün bu kadar geniş bir alana ve yolcu trafiğine sahip bir ülkenin komşularına da ulaşmaması söz konusu olmazdı.

Amerika kıtasında ABD korona virüsün merkez üssü olmuş durumda. Virüs ABD’nin ardından Orta ve Güney Amerika ülkelerinde de ciddi şekilde hissedilmeye başlandı. Nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerden biri olan Brezilya’da korona virüsü nedeniyle ölen kişi sayısı 13 bin 240 olurken, toplam vaka sayısı ise 190 bin 137 olarak açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32