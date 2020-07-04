Bugün korona virüs vaka sayısı bin 154 oldu

Korona virüs ile mücadelede 1 Temmuz sonrası başlayan normal hayatta vaka sayılarını dikkat çekmeye devam ediyor. Haziran başı gibi vaka sayılarının binin altına düşmüştü ancak daha sonrasında başlayan yeni normal hayat kapsamında bazı önlemlerin gevşetilmesi ile vaka sayıları tekrardan binli sayıların üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Temmuz güncel vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca tarafından açıklanan rakamlara göre bugün yeni vaka sayısı bin 154 kişi oldu. Bugün hayatını kaybeden vatandaş sayısı ise 20 kişi artarak toplam 5 bin 206 kişi oldu.