Buhar banyosu cilde gerçekten faydalı mı, yoksa uzak mı durulmalı, peki kimler uygulamalı?

Buhar banyosu cildi yumuşatan, gözeneklerin açılmasını sağlayan ve cildin kaybettiği nemi geri kazandıran bir işlemdir. Ancak hassas cilde sahip olanlar ya da egzama gibi cilt problemleri yaşayan kişilere buhar banyosu önerilmez. Yüksek sıcaklık nedeniyle genişleyen kılcal damarlar, bu problemlerin daha da yoğunlaşmasına neden olabilir.

Buhar banyosunun faydaları nelerdir?

Buhar banyosu belirli aralıklarla yapılması gereken bir işlemdir. Eğer çok yağlı bir cilde sahipseniz iki haftada bir birkaç dakikalık seanslar yeterli olacaktır. Uygulama sonrasında ise açılan gözeneklere bir bakım maskesi uygulamak, ürünün cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlayacaktır. Maske sonrasında ise tonik kullanarak açılan gözeneklerinizi kapatabilirsiniz.

1-Tıkanan gözenekleri temizler

Cilt yüzeyindeki gözeneklerde kalan makyaj artıkları ve kir buharla birlikte dışarı çıkar. Açılan gözenekler temizlenmek için uygun hale gelir ve siyah noktalar rahatlıkla temizlenebilir.

2-Yağlı cildi arındırıyor

Açılan gözeneklerde serbest kalan atıklardan biri olan sebum, yağlı ciltlerin düşmanıdır. Bu da buharla birlikte yumuşar ve gözeneklerden dışarı atılır.

3-Detoks yapar

5-Akne oluşumunu engeller

Buhar banyosu sayesinde hızlanan kan dolaşımı ve genişleyen gözenekler, ciltte biriken toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

Buhar banyosu ile cilde yapılan detoks, fazla yağ ve kirin ciltten uzaklaştırılmasını sağlar. Bu nedenle de akne oluşumu azalır.

5-Kolajen ve elastan üretimini artırıyor

Kan dolaşımının hızlanması ve genişleyen kılcallar cilde daha fazla oksijen ulaşmasını sağlıyor. Böylece cilt daha fazla kolajen ve elastan üreterek sıkılaşıyor.

6-Rahatlatıyor

Buhar banyosu rahatlamak, gevşemek ve stres atmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Buhar banyosu suyunun içine katacağınız aromaterapi yağları ile oldukça verimli ve rahat bir uyku çekebilirsiniz.

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