Bulgaristan'ı grip salgını esir aldı! 1300 okulda grip tatili ilan edildi



Komşu ülke Bulgaristan, grip salgını yüzünden alarm verdi. Neredeyse yüm ülkeyi etkisi altına alan enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklar sebebiyle hastanelerde izole edilmiş özel odalar düzenleniyor. Hastanelerde ayrıca planlı ameliyat ve hamilelerin rutin kontrolleri yapılamazken sağlık kurumlarının da grip salgını yüzünden hasta ziyaretlerine kapatıldığı bildirildi.

Başkent Sofya başta olmak üzere Vidin, Veliko Tarnovo, Vratsa, Plovdiv, Silistra, Sliven bölgelerinde grip salgını nedeniyle acil önlemler ilan edilirken salgının yaygın olduğu şehirlerde yaşayanlara sokaklar ve iş yerlerinde maske takma zorunluğu geldi.

Söz konusu grip salgını ile ilgili bir açıklama yapan eski Ulusal Edipemioloji danışmanı Prof. Mira Kojuharova, ülkede grip salgının bu hafta üst seviyelere çıktığını belirterek, yılın ilk haftasına oranla grip vakalarının da neredeyse dört kat daha arttığını skaydett. Kojuharova açıklamasında, "Bu yıl grip salgını daha fazla çocukları etkiliyor. Normalde 0 ile 4 yaş arası çocuklar en hassas iken, bu yılki grip daha çok 5- 14 yaş grubu çocukları etkiledi. Salgının bir hafta içinde azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Diğer taraftan grip salgını nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1300 okulda 6 Şubat tarihine kdar eğitime ara verildiği belirtildi.