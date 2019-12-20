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Çam fıstığı nedir? Çam fıstığının besin değeri ve faydaları

Dolma, helva, iç pilav gibi yiyeceklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri de çam fıstığıdır. Yemeklerin lezzetine lezzet katan çam fıstığı nedir ? Çam fıstığının faydalarını ve besin değerlerini sizler için araştırdık.

20 Aralık 2019 Cuma 17:29
Çam fıstığı nedir? Çam fıstığının besin değeri ve faydaları

Çam fıstığı, yemeklere kattığı lezzetin yanı sıra sağlığa da oldukça yararlı bir besindir. Dolmalık fıstık da denilen çam fıstığı, kozalakların içinden çıkarılır. Dolma,iç pilav, aşure, zerde gibi birçok yiyeceğin yapımında kullanır.

İçerisinde 14 gram protein, 597 miligram potasyum ve  60 gram yağ bulunmaktadır.

Dolmalık Fıstığın Besin Değerleri

  • Kalori: 673 kj
  • Toplam yağ: 68 g
  • Sodyum: 2 mg
  • Karbonhidrat: 13 g
  • Diyet lifi: 37, g
  • Şeker: 3,6 g
  • Protein: 14 g
  • A vitamini: 29 IU
  • C vitamini: 0,8 mg
  • Kalsiyum: 16 mg
  • Demir: 5,5 mg
  • Magnezyum: 251 mg

100 gram dolmalık fıstıkta bulunan besin değerleridir.

Çam Fıstığı Nasıl Yenmelidir?

Genellikle yiyeceklerle birlikte kavrularak tercih edilen çam fıstığıyla yapılan macun da cinsel gücü arttırma ve güç verme amaçla da kullanılabilir. Yer fıstığı ile birlikte tüketildiğinde mideyi güçlendirir.

Çam Fıstığının Yararları Nelerdir ?

  • İçerdiği yağ asitleri ile iştahı yatıştırır.
  • Kilo vermeyi sağlar.
  • Vücudun enerjisini artırır.
  • Kalp krizi riskine karşı tüketilebilir.
  • Şeker hastalığına karşı faydalıdır.
  • Romatizmaya iyi gelir.
  • Hamilelikte tüketimi yararlıdır.
  • Bebeğin gelişimine yardımcı olur.
  • Cinsel isteksizliği önler.
  • Erkeklerde sperm arttırıcı özellik gösterir.
  • Kan pıhtılaşmasını sağlar.
  • Demir açısından zengindir.
  • Kansere karşı kullanılabilir.
  • Kalsiyum içerdiği için kemiklere iyi gelir.
  • Yaşlanma karşıtı olarak kullanılabilir.
  • Cilde iyi gelir ve nemlendirme özelliği vardır.
  • Cilt hastalıklarına karşı kullanılabilir.
  • Saç dökülmesini önler.
  • Gözlere yararlıdır.
  • Diş minesini güçlendirir.
  • Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır.
  • Soğuk algınlığı ve astım gibi solunum hastalıklarına faydalıdır.
  • Öksürüğü ve balgamı keser.

Çam Fıstığının Zararları Nelerdir?

Çam fıstığının pek fazla zararı yoktur ancak alerjisi olan kişilerde olumsuz etki yaratabilir.Alerjininizin olmadığından emin olduktan sonra tüketmeniz de fayda vardır.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:29
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