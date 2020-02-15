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Canan Karatay corona virüsünden korunmak için reçeteyi yazdı!

Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Canan Karatay koronavirüsünden korunmak için reçeteyi yazdı. Ünlü beslenme uzmanı Canan Karatay’ın koronavirüsünden korunmak için verdiği öneriler haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:59
Canan Karatay corona virüsünden korunmak için reçeteyi yazdı!

Son günlerde Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyada etkisini gösteren coronavirüs vakaları giderek artıyor. Ünlü doktor Canan Karatay virüsten korunmanın yollarını açıkladı. Sağlık beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay coronavirüsden korunmanın reçetesini verdi.

Canan Karatay, coronavirüsün diğer virüslerden bir farkı olmadığını dile getirdi. Karatay tüm virüs salgınlarında olduğu gibi coronavirüsünde bağışıklık sistemini etkilediği ve bu nedenle bağışıklığı güçlendirerek coronavirüse karşı önlem almış olunacağı belirtti.

Karatay, bağışıklık sistemi güçlü olanların gribal enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirenlerin enfeksiyondan etkilenmeyeceği savundu. Canan Karatay insanlık tarihinde her zaman salgın ve virüs vakalarının olduğu ve bu virüslere karşı yoğurt, ev sirkesi, ev turşusu, kristal kaya tuzu, bol lahana turşusu, brokoli, kanabahar ve turp yenerek bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Canan Karatay tüm teknolojilere rağmen virüslerden korunmanın tek yolu hala sağlıklı beslenmedir diyerek, sağlıklı yaşam için ekmek, şeker, tost ve paketlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:59
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