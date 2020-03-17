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Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşcıoğlu, koronavirüsüne yakalandı

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde Dahiliye Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, koronavirüsü olduğu açıklandı. Testlerin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı bilgisini de Taşçıoğlu'nun oğlu duyurdu.

17 Mart 2020 Salı 23:53
Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşcıoğlu, koronavirüsüne yakalandı

Türkiye'de görülen koronavirüsü vakalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu'na yapılan koronavirüsü test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Dahiliye profesörünün koronavirüsü olduğuna dair bir açıklama yapan oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, "Sevgili babam, sizlerin hocasi Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nun Kovit-19 test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok,solunumu normal, herhangibir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir." ifadelerini kullandı.

Profesör Cemil Taşcıoğlu ise karantina altındayken sosyal medya üzerinden bir video yayınlamış ve yayınaldığı videosunda kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu söylemişti.

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KoronavirüsüKarantinaCemil Taşçıoğluçapa Tıp
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