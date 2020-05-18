Cerrahi maskede 1 TL'lik tavan fiyat delindi!

Maske dağıtımı konusunda tekrar satışların başlaması sonrasında pek çok vatandaş maske almaya başladı. Yapılan açıklamalar ile birlikte maske satışlarının KDV dahil en yüksek fiyat 1 TL denilmesine rağmen bazı maske satıcıları maske ve dezenfektanı birlikte satarak fiyatı ikiye katladı. Böylelikle 1 TL’lik tava maske fiyatlandırması delinmiş oldu.

Özellikle cerrahi maske satışlarında dezenfektanlı paketler ile birlikte satılması fiyatlandırmanın değişmesine neden oldu. Konu ile ilgili hükümetin ne yapacağı bilinmezken artan fiyatlar vatandaşları korkutmaya başladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 22:22