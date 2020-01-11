Chia, Keten ve Kenevir tohumlarının faydaları

Kamuoyunun bildiği ancak faydaları hakkında kulaktan dolma bilgilerin konuşulduğu chia, keten ve kenevir tohumları aralarındaki gerçek farklar ve faydaları belli oldu.

Chia tohumu

Kenevir tohumu

Nane familyasındaki chia tohumlarının rengi kahverengi, beyaz veya siyah renkte olurlar. Güçlü bir besin profiline sahip chia tohumu; lif, kalsiyum, manganez, omega 3 ve protein bakımından oldukça zengindir. Diyabet riskinin azaltılması için diş ve kemik sağlığını geliştirme, kilo kayıpları ve kalp sağlığı bakımından da oldukça faydalıdır.

Dünyanın en sağlıklı yiyecekleri arasında bilinen kenevir tohumları; protein, amino asit, esansiyel yağ, vitamin, enzim ve mineral bakımından oldukça faydalı bir besindir. Vejetaryen ve vegan diyeti yapanların sıklıkla tercih ettiği kenevir tohumu kalp sağlığına da bir hayli faydalıdır.

Keten tohumu

Kahverengi ve altın sarısı renklerinde olmak suretiyle iki farklı çeşidi bulunan keten tohumları sağlık bakımından bir hayli önemli esansiyel yağ, asit alfa-linolenik asit, lif, manganez ve B1 vitaminine sahiptir. Kansere karşı korumasının yanı sıra kolestrol ve kan şekerini düşürme etkilerine sahip keten tohumunu öğütülmüş olarak da kullanabilirsiniz.