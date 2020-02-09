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CHP'de seçim! İstanbul İl Başkanlığında tek aday Canan Kaftancıoğlu oldu

CHP, bugün 37. düzenlenen İl Kongresini gerçekleştiriyor. İstanbul İl Başkanını seçileceği Kongrede tek aday Canan Kaftancıoğlu oldu.

09 Şubat 2020 Pazar 11:47
CHP'de seçim! İstanbul İl Başkanlığında tek aday Canan Kaftancıoğlu oldu

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37'nci İl Kongresi düzenleniyor. “İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganıyla toplanan kongrede İstanbul İl Başkanı seçimi gerçekleştirilecek. Partinin il Kongresinde tek adayı ise mevcut Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. 

677 delegenin bulunduğu Kongrede 677 Blok liste çıkmasının yanı sıra Kongre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının yapılacak ilk kongre olma özelliğine sahip. Kongre sloganında belirtildiği gibi CHP kongreyi ülkede iktidara giden yolda önemli bir kesit olarak görürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu2nun kongrede bir konuşma yapması planlanıyor.

37. CHP İstanbul İl Kongresine, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve  eski bakanlardan Hasan Fehmi Güneş'te katılım gösterdiler. Protokolde, AKP ve MHP'li vekiller yan yana otururken İyi Parti, HDP ve Saadet Partililer de ayrı bir yerde oturdular.

Anahtar Kelimeler:
CHPİstanbul İl KongresiCanan KaftancıoğluSeçim
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