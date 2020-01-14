İstanbul 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120864
ALTIN
292.234
DOLAR
5.8893
STERLİN
7.6532
EURO
6.5498

Çikolatalara konulan Sildenafil maddesi nedir? Zararları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş madde kullanıldığı tespit edilen 229 firmaya ait 286 ürünü kamuoyuyla paylaştı. Bunların içerisinde görülen sildenafil, tadalafil gibi ürünlerde vatandaşlar tarafından merak edilerek sorgulanıyor. Performans arttırıcı ürün olarak piyasada bulunan çikolata ve kahvelerde bulunan Sildenafil nedir? Zararları nelerdir? Vücutta ne işe yarar?

14 Ocak 2020 Salı 14:46
Çikolatalara konulan Sildenafil maddesi nedir? Zararları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasada bulunan gıdada taklit ve tağşiş uygulayan 286 ürün kamuoyuyla paylaşıldı. 229 firmaya ait ürünlerin içerisinde ise "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi bulunduğunu açıkladı.

Özellikle cinsel gücü arttırıcı ilaçlarda içerisinde kullanılan Sildenafil hakkında ise vatandaşlar araştırma yapmaya başladışar.Kontrol altında kullanılmayan veya sahte bileşen haliyle kullanılan bu maddenin ölümcül etkilere sahip olduğu öğrenildi. Peki, nedir bu Sildenafil? 

SİLDENAFİL NEDİR

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir madde olup içerisindeki etkiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttırır ve nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel güvü arttırıcı nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu yükseltir ve vücudun siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezi salgılamasına neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerin bazı bölgelerinde de atardamarlarında genişlemeler meydana gelir. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler oluşur ve kişide görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet gibi yan etkiler de oluşmaya başlar.

Anahtar Kelimeler:
Sildenafil NedirSildenafilin Zararları NelerdirSildenafil Maddesi Nerede Kullanılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini seçildi
Bilim insanları da onayladı; Badem dünyanın en sağlıklı besini seçildi
Nikotini vücuttan atmak için kullanılabilecek bitkisel öneriler
Nikotini vücuttan atmak için kullanılabilecek bitkisel öneriler
Beyin yorgunluğunu gidermek için yöntemler
Beyin yorgunluğunu gidermek için yöntemler
Saçlar nasıl hızlı uzatılır? Saçı hızlı uzatmak için uygulanabilecek doğal yol ve yöntemler
Saçlar nasıl hızlı uzatılır? Saçı hızlı uzatmak için uygulanabilecek doğal yol ve yöntemler
Sarımsak alerjisi nedir? Sarımsak alerjisi nasıl belirti verir?
Sarımsak alerjisi nedir? Sarımsak alerjisi nasıl belirti verir?
Chia, Keten ve Kenevir tohumlarının faydaları
Chia, Keten ve Kenevir tohumlarının faydaları

Popüler Haberler

Instagram’da ürün satışı için neler yapılmalı? Ürün satışını kolaylaştıracak öneriler
Ödenmemiş faturadan kesilen elektrik nasıl tekrar açılır? Elektrik kesme açtırma ücreti faturaya ne kadar yansır?
Kara Kuvvetleri okuluna nasıl girilir? 2020 Kara Kuvvetleri okulu başvuru şartları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilerin tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? 2020 ilave tediyeler ne zaman ödenecek?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Ziraat Bankasından 2020 yılı düşük faizli konut kredisi kampanyası şartları ve faiz oranları
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Evi terk eden Özdemir Müge Anlı stüdyosuna geldi! İşte Türkiye'nin gözü önünde beklenen anne - kızın kavuşması...
A101 saat kaçta açılır, kaçta kapanır? 2020 A101 çalışma saatleri
İşte Benim Stilim hangi kanalda yayınlanacak? İBS Who's the best nereden nasıl izlenir?
Çukur dizisi Çağatay kimdir? Nejat İşler'in Çukurdaki rolü ne olacak?
Kanalların yayın akışları 14 Ocak Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
40 Bin TL altı fiyatla satılan ikinci el arabalar
13 Ocak Pazartesi: Gerçeğin Peşinde! Aycan Güven gerçek babasının kim olduğunu ispatlayacak mı? Songül Ural'ın eşi eve dönecek mi?
Tuğçe Kazaz hakkında Atatürk’e hakaretten suç duyurusu
Banka sicil nasıl temizlenir? Kredi sicilimi temizleme yöntemleri
Tarım kredisi veren bankalar listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.