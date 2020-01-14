Çikolatalara konulan Sildenafil maddesi nedir? Zararları nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasada bulunan gıdada taklit ve tağşiş uygulayan 286 ürün kamuoyuyla paylaşıldı. 229 firmaya ait ürünlerin içerisinde ise "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi bulunduğunu açıkladı.

Özellikle cinsel gücü arttırıcı ilaçlarda içerisinde kullanılan Sildenafil hakkında ise vatandaşlar araştırma yapmaya başladışar.Kontrol altında kullanılmayan veya sahte bileşen haliyle kullanılan bu maddenin ölümcül etkilere sahip olduğu öğrenildi. Peki, nedir bu Sildenafil?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir madde olup içerisindeki etkiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttırır ve nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel güvü arttırıcı nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu yükseltir ve vücudun siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezi salgılamasına neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerin bazı bölgelerinde de atardamarlarında genişlemeler meydana gelir. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler oluşur ve kişide görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet gibi yan etkiler de oluşmaya başlar.