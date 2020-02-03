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Cilt için mucize etkisi olan kolajen diyeti nasıl yapılır?

Cilde çok yararı dokunan kolajen diyeti nasıl yapılır? Uygulanması gereken yöntemler neler? Büyük oranda kolajen üretimine yardımcı olacak yiyecekler hangileri? Cildinizde'ki çizgiler ve kırışıklıklar için en uygun diyet Kolajen diyeti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:53
Cilt için mucize etkisi olan kolajen diyeti nasıl yapılır?

KOLAJEN NEDİR CİLT İÇİN FAYDALI DİYET

Genç ciltlerde daha çok bulunan Kolajen cilt ve vücudun diğer bölümleri tarafından ürelien yapısal bir proteindir. Bunların sayesinde genç ciltler daha pürüzsüz ve parlaktır. Keratin ile çalışan Kolajen cilde güç pürüzsüzlük ve esneklik kazandırır. Gençlerde daha fazla olduğu gözlemlense bile vücudumuzda devamlı olarak Kolajen üretir. Ancak bu üretim oranı yaşlandıkça azalır ve ciltte kırışıklıklar ve sarkmalar meydana gelir.

SİGARA, ŞEKER VE GÜNEŞDEN UZAK DURUN VE İYİ UYUYUN

Kolajeni azaltan en büyük etken sigaradır. Araştırmalara göre sigaranın kolajeni  %18-22 oranında azalttığı gözlemlenmiştir. Parlak bir cilt için sigaradan uzak durulması gerekiyor. Kolajen üretimini büyük ölçüde azaltan bir başka faktörde güneş ışınlarına maruz kalmak. Bu yüzden güneş kremi kullanmak gerekiyor. Bir başka faktör ise şeker. İşlenmiş şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır.

Bunların yanı sıra kolajen oranını en çok düşüren etkenlerden birisi ise stres, sağlıksız beslenme, hava kirliliği ve hareketsiz kalmaktır. Uykunuzda vücudun gün içinde meydana gelen hasarını onarır ve yeniden oluşturur. Kolajen üretimini desteklemek istiyorsanız günlük en az 7-8 saat uyumanız önerilmektedir.

YABAN MERSİNİ

Vücudun kolajen üretimine yardımcı olur. Kolajen liflerini birbirine bağlanmasını kolaylaştırır.

KOYU YAPRAKLI SEBZELER

C ve A vitamini yönünden zengin besinlerden olan ıspanak, lahana ve pazı daha fazla kolajen üretimini sağlar. Bu besinlerin içerisinde Lutein adında bir antioksidan vardır.

SARIMSAK

Araştırmalar doğrultusunda bolca kükürt içeren sebzeler eklemlere ve cilde kolajen sağlar. Sarımsak bunların yanında hasar görmüş olan kolajen liflerinin onarılmasına yardımcı olur.

C VİTAMİNİ

Cildi ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korur. C vitamini askorbik asit, elastin ve kolajen sentezinde önemli bir rol oynar. Aynı zamanda serbest radikal haşarıda azaltır. C vitamini içeren meyvelere önek verecek olursak bunlar çilek ve ananastır.

BEYAZ ÇAY

Araştırmalar üzerinde yoğunlaşan Kingston Üniversitesi beyaz çay, cilt proteinlerinin yapısını ve kolajen moleküllerini koruyabilir.

Soya Ürünleri

Soya doğal bitki hormonu jenistein olduğu belirlenen bileşiği içerir. Bu bileşik, Kolajen üretimini arttırır. Soyada bulunan antioksidan cilt bakımı adına önemli bir yere sahiptir. Antioksidanlar hücreye zarar vermenin büyük bir nedeni olabilecek serbest radikallerin üretimini düzenleyerek cildi büyük ölçüde korur. Cildi sıkılaştırmak için kullanılan antioksidanların en önemli faydasıdır.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı yaşlanma etkilerini büyük ölçüde azaltmaya yarayan bitki steroidleri bakımından zengindir. Cilt hücrelerini oksitlenmeden koruyan harika bir E vitamini ve omega-3 yağ asididir. Cildin kolajen üretimini arttırdığı gibi kanser riskini azaltır. Kuru ve hasarı olan ciltler için birebir.

KIRMIZI MEYVELER VE SEBZELER

Kırmızı meyve ve sebzelerde olan likopen, kolajen üretimini arttırır. Elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızı biber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzeler, kolajen çoğalmasına yardımcı olan ve yaşlanma önleyici gıdalardır. Hücrelerde DNA hasarını önler ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

A vitamini

A vitamini Kolajen üretimini arttırmaktan başka aynı zamanda cildin yaşlanmasına kırışıklık oluşmasına engel olur. Ayrıca cildin yüzeyinde kan akışını iyileştirmek için de yararlı bir vitamindir. A vitamini yönünden zengin olan yiyeceklere önek verecek olursak bunlar çiğ havuç, taze kavun, ıspanak, kayısı, brokoli ve fırında tatlı patates yiyebilirsiniz.

Omega-3 Yağ Asitleri

Kolajen üretimini sağlamak için ideal ortam yaratan temel yağ asitlerinden olan omega-3 yağ asitleri. Deri hücreleri omega-3 yağ asitlerinden ve diğer yağlardan oluşan bir yağ tabakası ile kaplanır. Bunun sonucunda ne kadar fazla omega-3 tüketimi yaparsanız cildiniz o kadar dolgunlaşır. Bu sayede cildinizde çizgileriniz ve kırışıklıklarınız daha az görülecektir. Somon ve ton balığı, kaju, ceviz, badem, keten tohumu büyük oranda omega-3 içerir.

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:53
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