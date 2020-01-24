Çin, Corona virüs salgını için tedavi yöntemini belirlediğini duyurdu

Çin'de 2003 yılında ortaya çıkan Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS) ile ilgili uygulanan tedavi yöntemi ile 2 ay içinde hastaların 7'de 1'i iyileştirilerek tıp tarihinde bir ilke imza atılmıştı. Pekinde kurulan prefabrik hastanede uygulanan tedavi yöntemi şimdi de corona virüsü tedavisinde uygulanacak.

Çin, ortaya çıkan corona virüsü salgınının tedavisi için Wuhan kentinde bin yataklı bir prefabrik hastane inşa ediyor. Burada salgına yakalanan hastalar SARS tedavi yöntemi ile tedavi edilecek. Wuhanlı yetkililer, zatürreye neden olan corona virüsü için tedavi uygulanacak hastanenin inşasına 25 bin metrekarelik bir alanda başlandığı ve 3 Şubat'ta inşanın tamamlanacağı açıkladılar.

Yetkililer ayrıca hastanenin salgın hastalığa özel olarak tasarlanmış olduğunu ve bin kişilik kapasiteyle, izole ve etkili bir tedavi sağlamak için tıbbi imkanları bir araya getiridiğini belirttiler.

Çin Maliye Bakanlığı ise, virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini açıkladı. Çin Eğitim Bakanlığı ise şu an için tüm Ülke genelinde bulunan eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde talimatlar verdi.

