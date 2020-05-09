Çin'de bilim insanları araştırdı, Koronavirüs cinsel yolla bulaşabilir!

Çinli bilim insanları yaptıkları bir araştırmayla dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü (kovid-19) salgınının yeni bir bulaşma durumu ortaya çıkardılar. Kovid-19 hastalarının spermlerinde yapılan incelemede sonucunda spermler üzerinde koronavirüs tespit edildi ve bu sonuçlara göre virüsün cinsel yolla bulaşabildiği öne sürüldü.

Ocak ve Şubat aylarında koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 38 Kovid-19 hastasının spermlerini inceleyen bilim insanları bunların yüzde 16’sında virüsün tespit edildiğini açıkladı. Yapılan araştırmada bu hastalardan yüzde 9’unun iyileşme sürecinde olduğu ve virüsün de bu süreç içerisinde spermde bulunduğu belirtildi. Bilim insanları bu araştırma sonucunda elde edilen bulgunun şaşırtıcı olmadığını belirtirken, “Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor” açıklamasında bulundular.

AMA Network Open isimli dergide yayınlanan araştırmayı yürüten bilim insanlarından biri olan Diangeng Li, "SARS-CoV-2'yi bazı Covid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı" diye konuştu ve açıklamasında "Virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

Yetkililerden bu araştırma sonuçları ve spermdeki virüsün bulaşıcı olup olmadığına dair net bir bilgi vermezken, "Eğer gelecekte yapılacak araştırmalarda cinsel yolla bulaştığı ortaya çıkarsa, bunu önlemek için daha dikkatli olmak gerekir. Prezervatif kullanmak bu hastalar için önemli bir önleyici olabilir. Salgı ve kan haricinde iyileşen bir hastanın spermi de diğerlerini etkileyebilir" denildi.