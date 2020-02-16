Çin'de can kaybı giderek artıyor! Ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüsü salgınından dolayı 1666 kişinin hayatını kaybettiği belirlendiği bildirildi. Kovid-19 virüsü bulaşan vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının ise 158 bin 764 olduğu açıklandı.
Kovid-19 salgını yüzünden ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirdi ve son edinilen bilgilerde 2 bin 9 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Ülkede ki yeni can kayıplarının 139'u Hubey2de, 2'si Sıçuan'da ve diğer 2'sinin de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde olduğu bildirildi.