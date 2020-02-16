betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

Çin'de can kaybı giderek artıyor! Ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bu güne kadar 1666 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamalarda virüsün bulaştığı kişi sayısınında 68 bin 500 olduğu belirtildi.

16 Şubat 2020 Pazar 09:24
Çin'de can kaybı giderek artıyor! Ölenlerin sayısı 1666’ya yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüsü salgınından dolayı 1666 kişinin hayatını kaybettiği belirlendiği bildirildi. Kovid-19 virüsü bulaşan vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının ise 158 bin 764 olduğu açıklandı.

Son alınan bilgiliere göre kesinleşmiş rakamlar doğrultusunda 11 bin 272’sinin durumu ağır olmak üzere virüs bulaşan kişi sayısının da 68 bin 500’e çıktığı, virüsten iyileşmiş olarak taburcu olanların sayısının da 9 bin 419 olduğu kaydedildi.

Kovid-19 salgını yüzünden ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirdi ve son edinilen bilgilerde 2 bin 9 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Ülkede ki yeni can kayıplarının 139'u Hubey2de, 2'si Sıçuan'da ve diğer 2'sinin de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde olduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
çinKoronavirüsüÖlü SayısıSon Rakamlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sildenafil sitrat nedir? Sildenafil maddesinin zararları nelerdir?
Sildenafil sitrat nedir? Sildenafil maddesinin zararları nelerdir?
İnsan Sağlığı İle oynayan 79 firma ifşa edildi!
İnsan Sağlığı İle oynayan 79 firma ifşa edildi!
Avrupa'da koronavirüsü ilk canı aldı! Çinli turist Fransa'da hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüsü ilk canı aldı! Çinli turist Fransa'da hayatını kaybetti
Canan Karatay corona virüsünden korunmak için reçeteyi yazdı!
Canan Karatay corona virüsünden korunmak için reçeteyi yazdı!
Corona virüste korkunç bilanço! Ölü sayısı 1524'e ulaştı
Corona virüste korkunç bilanço! Ölü sayısı 1524'e ulaştı
Makyajla uyumanın cilde zararları nelerdir?
Makyajla uyumanın cilde zararları nelerdir?

Popüler Haberler

O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran’ın hayat hikayesi
O Ses Türkiye'deki finalist Uygar Erdoğan kimdir?
Rüyada telefonla konuşmak ne demektir? Rüyada telefonla konuşmanın tabiri ve anlamı
Hercai 33. bölüm fragmanı izleyen herkesi şok etti!
Rüyada kuran okumak görmek ne demektir? Rüyada kur'an okuduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Çalışan annelere devletten 6367 TL yardım!
Günlük burç yorumları 17 Şubat 2020 Pazartesi - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Rüyada yüzük görmek nedir? Rüyada yüzük görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada acı çekmek nedir? Rüyada acı çekmenin anlamı ve tabiri
Engelli maaşı nedir? 2022 Engelli maaşı için nereye başvurulur? Engelli maaşı başvuru şartları
Hayalimdeki Gelinlik yarışmacıları kimler? 2. Hafta yeni yarışmacılar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 İlde SYDV Personeli Alınacak İşte Şartlar!
İBB Marmaray, Havaist ve Adalar vapuru biletlerine zam yapıldı! İBB zam sonrası ulaşım ücretleri
Hizmetçiler dizisi oyuncuları ve konusu
2020 E-Devlet ehliyet sağlık raporu başvurusu
İŞKUR 5 Şehirde 15-30 Yaş Arası Gençler için Başvuruları Almaya Başladı
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmenin anlamı ve tabiri
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Son zamanlarda Youtube Türkiye'nin en çok konuşulan ismi Mesut Can Tomay kimdir?
Kanalların yayın akışları 16 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
A101 hafta sonu kampanyası 15 Şubat – 22 Şubat 2020 indirimli ürünleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.