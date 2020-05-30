Çin'den flaş aşı açıklaması! Yüzde 99 etkili aşıyı buldukları öne sürüldü

Çin'de aşı geliştirme çalışmaları yürüten Bilim insanları Kovid-19'a karşı yüzde 99 oranında bir aşıyı bulduklarını öne sürdüler.Bilim insanları, aşının şu an için klinik denemeleri yapıldığını ve denemelerde ikinci aşamaya geçtiklerini söylediler.

Çin'den flaş aşı açıklaması! Yüzde 99 etkili aşıyı buldukları öne sürüldü
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Merkezi Çin'de bulunan Sinovac şirketi ile birlikte ortak çalışma yapan Bilim insanları yüzde 99 oranında başarılı olması beklenen koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirdikleri duyurdular. İngiltere yerel medyasının yayınladığı haberde ise söz konusu aşının şu anda klinik deneylerinin yapıldığı ve deylerde de ikinci aşamayada geçildiğini belirtildi.

Çin'de binden fazla kişinin gönüllü olarak katıldığı klinik deneylerin son durumu hakkında bilgi veren ve Sinovac şirketinde çalışan bilim insanı Luo Baishan’ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediğinin belirtildiği haberde aşının adı 'CoronaVac' olarak belirlendiği ve ilk olarak maymunlarda denenen aşının, maymunları koronavirüsten koruduğu öne sürüldü. şirket tarafından yapılan açıklamada ise, “Sinovac Biyotek’te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı koronavirüs aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi” ifadelerine yer verildi.

Maymunlar üzerinde yapılan denemelrin ardında elde edilen bu başarı sonrasında insanlarda da aşının denenmesi gerektiği ve aşının yapılmasının 3 aşamada gerçekleşeceği aktarılırken şirket, henüz bahsi geçen aşı hakkında tartışmanın şuan için çok erken olduğunu, bazı Avrupa ülkeleri ile temas halinde olduklarını belirtti.


 


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