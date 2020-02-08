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Çin'den korkutucu sonuç! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 722 oldu

Çin'de başlayan koronavirüsü salgınından ölenlerin sayısının 722'ye yükseldiği açıklandı. Bu korkutucu sonuçlarda ölenlerin arasında 60 yaşındaki bir Amerikan vatandaşı olduğu ve bununla birlikte Çinli olmayan ilk kaybın da yaşandığı bildirildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 14:59
Çin'den korkutucu sonuç! Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 722 oldu

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve 25 ülkeye yayılan koronavirüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) korkutucu sonuç rakamlarını açıkladı. Wuhan'da vahşi hayvanların satıldığı bir balık pazarından yayıldığı düşünülen virüsün şimdiye kadar neredeyse 35 bin kişiye bulaştığını belirtilirken virüs salgınından ölenlerinin sayısının 722'ye yükseldiği kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada ise cumartesi günü 86 ölüm ve 3 bin 399 yeni vaka kaydedilirjen, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 34 bin 546’ya çıktığı ve Hong Kong ve Filipinler ile birlikte ölü sayısı 724’e yükseldiği belirtildi.

Pekin'de bulunan ABD Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Koronavirüsü salgınından 60 yaşındaki bir Amerikan vatandaşının Vuhan'da hayatını kaybettiği bildirilirken Jinyintan Hastanesi'nde yaşamını yitiren ve Çinli olmayan bir kişinin öldüğü açıklandı.

Son Güncelleme: 08.02.2020 15:10
Anahtar Kelimeler:
çinKoronavirüsüÖlü Sayısı
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