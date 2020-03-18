Çin iddia etti! Favipiravir ilacı koronavirüsüne etkili mi? Hangi ilaçlar Favipiravir içerir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını nedeniyle Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti. Vaka sayısının ise 98'e yükseldiğini açıklamaya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları viürüse karşı alınan önlemler konusunda daha da dikkatli olmaları konusunda tekrar uyardı.

Diğer taraftan ise Çin'de çok önemli bir gelişme yaşandı. Çin Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı ve Favipiravir isimli ilacın kovid-19 iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandığı duyuruldu. Öncesinde ise Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin, 80 yeni tip corona virüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirten Xinmin denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.

2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta olan ve Japonlar tarafından geliştirilen bu ilacın hastalar üzerinde yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve koronavirüsü tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi. Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiği klinik olarak test ettiklerini söyleyen Xinmin, ilacın önemli bir yan etkisinin de olmadığını kaydetti.

Bu açıklamaların ardından Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir ilacının söz konuus tedavi de kullanılması ve etkileşimleri ile bilgiler paylaştı. Büyükelçiliğin paylaşımında "'Favipiravir' isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerine yer verilirken daha önceden Remdesivir de dahil olmak üzere, haftalar önce umutla verilen ancak şimdi bazı yan etkilere sahip olduğu keşfedilen diğer ilaçların denemeleri içinse fazla bilgi verilmedi.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.



