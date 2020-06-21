Çin korona virüs aşısı üzeride insan deneylerine geçti!

Aralık ayında Çin bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs aşısı üzeriden bir çok ülkede bir çok kurum ve kuruluş aşı çalışmalarına devam ediyor.

Diğer taraftan tartışmaların odağıdaki isim Dünya Sağlık Örgütü ise korona virüs salgının bu sıralar tekrardan tırmanışa geçtiğini açıklamasıyla tüm dikkatler hastalık ile ilgili gelecek olan aşı haberlerine çevrildi.

Hastalığın ana vatanı olan Çin'de bir süredir etkili bir aşı üretme çalışmalarına devam ediyor.Aşının ilk aşamaları tamamlandığı haberleri geçtiğimiz günlerde dünya basınında yer almıştı.

İKİNCİ AŞAMA OLAN İNSAN DENEYLERİ BAŞLIYOR

Reuters'in haberine Çin şimdide aşının ikinci aşaması olan insan deneylerine başladığı açıklamaları geldi. Aşı geliştirme çalışmalarında başlayan ikinci aşamada aşının dozajı belinecek ve sağlıklı insanlar üzerinde bağışıklılık oluşturup oluşturulmayacağına bakılacak.

Çin'li yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre aşını bu yıl sonunda hazır olması bekleniyor.