İstanbul 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113612
ALTIN
384.141
DOLAR
6.8443
STERLİN
8.4626
EURO
7.6699
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Çin korona virüs aşısı üzeride insan deneylerine geçti!

Dünyayı saran hastalık korona virüs üzerinde aşı geliştirme çalışmalarına devam eden Çin ikinci aşama olan insan deneylerine geçti.

21 Haziran 2020 Pazar 14:09
Çin korona virüs aşısı üzeride insan deneylerine geçti!
Takip Et:

Aralık ayında Çin bir hayvan pazarında ortaya çıkan ve DSÖ tarafından pandemi ilan edilen korona virüs aşısı üzeriden bir çok ülkede bir çok kurum ve kuruluş aşı çalışmalarına devam ediyor.

Diğer taraftan tartışmaların odağıdaki isim Dünya Sağlık Örgütü ise korona virüs salgının bu sıralar tekrardan tırmanışa geçtiğini açıklamasıyla tüm dikkatler hastalık ile ilgili gelecek olan aşı haberlerine çevrildi.

Hastalığın ana vatanı olan Çin'de bir süredir etkili bir aşı üretme çalışmalarına devam ediyor.Aşının ilk aşamaları tamamlandığı haberleri geçtiğimiz günlerde dünya basınında yer almıştı.

İKİNCİ AŞAMA OLAN İNSAN DENEYLERİ BAŞLIYOR


Reuters'in haberine Çin şimdide aşının ikinci aşaması olan insan deneylerine başladığı açıklamaları geldi. Aşı geliştirme çalışmalarında başlayan ikinci aşamada aşının dozajı belinecek ve sağlıklı insanlar üzerinde bağışıklılık oluşturup oluşturulmayacağına bakılacak.

Çin'li yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre aşını bu yıl sonunda hazır olması bekleniyor.

 

 


Son Güncelleme: 21.06.2020 14:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin korona virüs aşısını 2020 sonunda tanıtıyor!
Çin korona virüs aşısını 2020 sonunda tanıtıyor!
Peygamber süpürgesi nedir, nerelerde yetişir, faydası nedir? İşte detaylar...
Peygamber süpürgesi nedir, nerelerde yetişir, faydası nedir? İşte detaylar...
Covid-19 atıkları nasıl atılmalı? Sağlık Bakanlığı açıkladı.
Covid-19 atıkları nasıl atılmalı? Sağlık Bakanlığı açıkladı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı apartman karantinaya alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 katlı apartman karantinaya alındı
Maske takmadan sokağa çıkılamayan şehirler
Maske takmadan sokağa çıkılamayan şehirler
Bakan Varank müjdeyi verdi! Korona'ya karşı etkli milli ilaç üretildi
Bakan Varank müjdeyi verdi! Korona'ya karşı etkli milli ilaç üretildi

Popüler Haberler

Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Çeviri yapıp intenetten nasıl para kazanılır?
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
2020 Muhtaçlık sınırı ne kadardır? Muhtaçlık sınırı altında olan vatandaşlara verilen yardımlar nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.