Çin korona virüs aşısını 2020 sonunda tanıtıyor!

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkan korona virüs kabusu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 9 milyon kişiye yaklaştı.Bu hastalıktan ölenlerin sayısı ise 500 bine doğru ilerliyor.
2020 SONUNDA AŞI TANITILACAK
Bu kapsada hastalık ile ilk mücadele etmeye başlayan ülke olan Çin'de korona virüs aşısı ile ilgili olarak önemli bir haber geldi. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, 2020 yılının sonuna doğru hastalık üzerinde etkili olacak aşıyı tanıtacaklarının belirti.
Son Güncelleme: 19.06.2020 13:47