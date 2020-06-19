Çin korona virüs aşısını 2020 sonunda tanıtıyor!

Çin'de Aralık ayında ortaya çıkan korona virüs kabusu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Açıklanan rakamlara göre vaka sayısı 9 milyon kişiye yaklaştı.Bu hastalıktan ölenlerin sayısı ise 500 bine doğru ilerliyor.

2020 SONUNDA AŞI TANITILACAK

Diğer yandan hastalık ile ilgili olarak dünya üzeriden bir çok ülkede bir kurum ve kuruluş tarafından aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları son sürat devam ederken henüz eltkili bir ilaç yada aşı geliştirilmiş değil.

Bu kapsada hastalık ile ilk mücadele etmeye başlayan ülke olan Çin'de korona virüs aşısı ile ilgili olarak önemli bir haber geldi. Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, 2020 yılının sonuna doğru hastalık üzerinde etkili olacak aşıyı tanıtacaklarının belirti.