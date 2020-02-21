Çin, koronavirüse karşı geliştirilen aşı için tarih verdi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgını hakkında Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 633’ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465’e çıktığı ve salgını nedeniyle can kaybının 2 bin 238’e yükseldiği belirtildi.
Ülke genelinde son 24 saatte içerisinde 115’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdiği ve ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası daha saptandığı kaydedildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı.