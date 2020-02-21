Çin, koronavirüse karşı geliştirilen aşı için tarih verdi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü salgını hakkında Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 633’ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465’e çıktığı ve salgını nedeniyle can kaybının 2 bin 238’e yükseldiği belirtildi.

Ülke genelinde son 24 saatte içerisinde 115’i Kovid-19’un merkez üssü Hubey eyaletinde salgından dolayı 118 kişi yaşamını yitirdiği ve ülkede 889 yeni Kovid-19 virüsü vakası daha saptandığı kaydedildi.

Ülkede 2 binden fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs igeliştirilennın ise en erken nisan ayı sonlarında klinik testlerine başlanacağı bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, iyileşen hastalardan alınan kan örneklerinin, ağır hastaların tedavisinde olumlu etkiler gösterdiğini açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini açıklamıştı.



