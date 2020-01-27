İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120150
ALTIN
302.234
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7602
EURO
6.5535

Çin’de görülen Corona Virüsü nedir? Türkiye’de corona virüsü var mı?

Tüm dünyayı ayağa kaldıran Corona virüsü, 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'de görülen Corona virüsü nedir, Türkiye'de corona virüsü var mı soruları internette en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Corona virüsü ile ilgili tüm detaylar.

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:31
Çin’de görülen Corona Virüsü nedir? Türkiye’de corona virüsü var mı?

Geçtiğimiz günlerde Çin’de ortaya çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Corona virüsü, Asya ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyanın gündeminde yer buldu. Türkiye’yi korkutan virüs için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Fahrettin Koca, şuan için Türkiye’de bir riskin söz konusu olmadığını, Çin’den ülkemize gelen yolcular için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Şüpheli bir durum söz konusu olduğunda, hastaların havalimanlarındaki karantina odalarına alınacağını ve özel ambulanslar ile hastanelere kaldırılacaklarını belirtti.

Virüs hızla yayılıyor

İlk olarak dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü Tayland, Japonya, Hong Kong ve Vietnam gibi komşu ülkelere de sıçradı. Virüsün Amerika’da yaşayan bir kişide görülmesiyle tüm ülke alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü, solunum yoluyla bulaşan virüse karşı bütün ülkeleri uyardı. Rusya ve Amerika ülkeye dışarıdan gelen kişileri özel termal kameradan geçiriyor.

Corona virüsü için henüz bir korunma yöntemi bulunmuyor. Ancak uzmanlar virüsün hayvanlardan bulaşabileceğini ve bu nedenle hayvanlarla temastan kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca grip olan kişilerle yakın temas haline girilmemesi ve hayvansal gıdaların iyi bir şekilde pişirilerek yenmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

Corona virüsü nedir?

Grip ile benzer semptomlar gösteren virüs, ağır solunum yolu belirtileriyle kendini gösteriyor. Solunum yoluyla bulaşabiliyor ve kuluçka süresi 5 ila 14 gün sürüyor. Virüsün belirtileri ise şiddetli ateş, boğaz ağrısı, titreme ve öksürük. Virüsün vücutta yayılması ile ağır solunum yetersizliği görülerek can kaybına neden oluyor.

Son Güncelleme: 27.01.2020 23:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de koronavirüs paniği! 2 Çinli karantinaya alındı
İzmir'de koronavirüs paniği! 2 Çinli karantinaya alındı
Corona virüsü diye karantinaya alınan Çinli turist vertigo çıktı
Corona virüsü diye karantinaya alınan Çinli turist vertigo çıktı
Kramp nasıl olur? Kramp nedir neden olur? Krampın geçmesi için öneriler
Kramp nasıl olur? Kramp nedir neden olur? Krampın geçmesi için öneriler
Çin, Corona virüs salgını için tedavi yöntemini belirlediğini duyurdu
Çin, Corona virüs salgını için tedavi yöntemini belirlediğini duyurdu
Baby Face nedir? Baby face nasıl olunur?
Baby Face nedir? Baby face nasıl olunur?
Alıç nedir, nelere iyi gelir? Alıç nerede yetişir? Alıç'ın faydaları
Alıç nedir, nelere iyi gelir? Alıç nerede yetişir? Alıç'ın faydaları

Popüler Haberler

Sibel Erdoğan kimdir? Emrah ve eşi Sibel Erdoğan boşanıyor mu?
Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı - Günlük burç ve yıldız falınız günlük hayatınız için neler söylüyor?
Vodafone TV mini komedi dizisi Kafa Doktoru'nun çekimleri başladı
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankasından ev sahibi olmak isteyen müşterilerine 0.49 kar payı oranlı konut finansmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan geri dönüyor! Sanem Çelik, EDHO'ya Ceylan karakteriyle devam edecek!
Masterchef Cemre ve Alican arasında aşk mı var, sevgili mi? Cemre Uyanık'dan açık cevap
Bergen filmi oyuncuları kimlerdir? Bergen filmi konusu ve film vizyon tarihi
FOX Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? Öğretmen dizisinin çekimlerine başlandı!
A101’de bu hafta 30 Ocak – 6 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Instagram'da yaş tahmini nasıl yapılır? Sosyal medyanın yeni trendi
En iyi kobi kredisi veren bankalar listesi
MTV ve TPC borcu nedir, nasıl sorgulanır? 2020 MTV vergisi ödeme tarihleri
Savaşçı Markus öldü mü? Yeni bölümde olmayacak mı? Gökçen Gökçebağ neden ayrıldı?
Sefirin Kızı Refika kimdir? Gerçek adı nedir? Özlem Çakar Yalçınkaya hakkında bilgiler
Şekerbank'tan emekli promosyonu kampanyası 2100 TL Emekli promosyonu ödemesi, 100 TL bonus ve 0.90 faiz oranı ile emekli kredisi fırsatı
Zümrüdüanka dizisinin tekrar bölümleri hangi gün yayınlanıyor?
Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor mu?
Jet Sosyete Star Tv bölümleri ne zaman başlayacak?
Öğretmen dizisi Ateş kimdir? Gerçek adı nedir? Ramazan Demir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
2020 Havaalanları otopark ücret tarifeleri açıklandı!
Fox Tv A la Şerife sunucusu kimdir? Şerife Aksoy hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.