Çin’de görülen Corona Virüsü nedir? Türkiye’de corona virüsü var mı?

Geçtiğimiz günlerde Çin’de ortaya çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Corona virüsü, Asya ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyanın gündeminde yer buldu. Türkiye’yi korkutan virüs için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen soruları yanıtladı.

Fahrettin Koca, şuan için Türkiye’de bir riskin söz konusu olmadığını, Çin’den ülkemize gelen yolcular için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Şüpheli bir durum söz konusu olduğunda, hastaların havalimanlarındaki karantina odalarına alınacağını ve özel ambulanslar ile hastanelere kaldırılacaklarını belirtti.

Virüs hızla yayılıyor

İlk olarak dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü Tayland, Japonya, Hong Kong ve Vietnam gibi komşu ülkelere de sıçradı. Virüsün Amerika’da yaşayan bir kişide görülmesiyle tüm ülke alarma geçti. Dünya Sağlık Örgütü, solunum yoluyla bulaşan virüse karşı bütün ülkeleri uyardı. Rusya ve Amerika ülkeye dışarıdan gelen kişileri özel termal kameradan geçiriyor.

Corona virüsü için henüz bir korunma yöntemi bulunmuyor. Ancak uzmanlar virüsün hayvanlardan bulaşabileceğini ve bu nedenle hayvanlarla temastan kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca grip olan kişilerle yakın temas haline girilmemesi ve hayvansal gıdaların iyi bir şekilde pişirilerek yenmesi gerektiği tavsiye ediliyor.

Corona virüsü nedir?

Grip ile benzer semptomlar gösteren virüs, ağır solunum yolu belirtileriyle kendini gösteriyor. Solunum yoluyla bulaşabiliyor ve kuluçka süresi 5 ila 14 gün sürüyor. Virüsün belirtileri ise şiddetli ateş, boğaz ağrısı, titreme ve öksürük. Virüsün vücutta yayılması ile ağır solunum yetersizliği görülerek can kaybına neden oluyor.