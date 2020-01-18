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Çin'de ortaya çıkan virüs salgını hızla yayılıyor

Çin'de ortaya çıkan ve bir çok insanın etkilenmesine neden olan virüs hızla yayılırken yetkililer sayıyla ilgili resmi açıklama yapmıyorlar. Resmi rakamlarda 50 kişinin etkilendiği belirtilse de yetkililer bu rakamlarda çok daha fazla insanın etkilendiğini tahmininde bulunuyorlar.

18 Ocak 2020 Cumartesi 20:40
Çin'de ortaya çıkan virüs salgını hızla yayılıyor

Çin, halk sağlığını tehdit eden yeni bir virüs için alarm verdi. Yeni ortaya çıkan ve bir çok insanın etkilenmesine neden olan virüsten şimdiye kadar iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 45 kişiye bulaştığı belirtilen virüs doğrudan solunum yollarını etkiliyor ve vücuda yerleştikten kısa bir süre sonra da zatürre belirtileri gösteriyor. Uzmanlar söz konusu virüsün SARS hastalığına neden olan virüsle aynı özellikleri taşıdığını belirtirken Dünya Sağlık Örgütü de virüsün bulaşma hızıyla ilgili bölgeye salgın uyarısında bulundu.

Resmi rakamlar Virüsten etkilenen kişi sayısını ortalama 50 olarak açıklarken bunun daha fazla üzerinde ıolduğ ve virüsten yaklaşık 1700 kişinin etkilendiğini belirten yetkililer, virüsün bir kişiden diğerine geçmediğinin teyidinin yapıldığını, Wuhan'da bir pazardaki bozuk deniz ürünlerinden ve diğer yaban hayvanlarından bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu söylüyorlar.

Wuhan'dan çıkan üç vakanın diğer başka ülkelerde görülmesi, kayda geçirilenden çok daha fazla sayı olabileceğini belirten salgın hastalıklar uzmanı Prof. Neil Ferguson, "Virüsle salgınının ne kadar yayıldığına dair kesin rakamlara ulaşmak imkansız ama yerel nüfus verileri ile uçuş bilgilerine dair kayıtlar bir fikir verebilir." diye konuştu.

Yeni bir virüsün nasıl yayıldığını tespit etme ve tehdit değerlendirmesinin çok kritik bir durum olduğunu vurgulayan Ferguson, "Corona virüsleri hakkında bildiklerimizden yola çıkarsak, asıl olarak hayvandan insana bulaşmış olması bana göre çok mümkün değil." ifadelerini kullanarak Corona virüslerinin de hafif durumlarda soğuk algınlığı etkisi gösterdiğini fakat ağır vakalarda da şiddetli sonunum yetmezliğine de neden olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 18.01.2020 21:12
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çinVirüsVirüs SalgınıCorona Virüsü
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