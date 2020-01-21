Çinli yetkililerden korkutan uyarı! Gizemli virüs bulaşıcı olmaya başladı

Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir uyarı geldi. Wuhan’da ortaya çıkan virüsün ülkenin diğer noktalarına da sıçradığını ve hayvandan geçtiği sanılan virüsün insandan insana da geçebildiğini açıkladılar.

Yüzlerce kişinin etkilendiği ve virüsün neden olduğu salgın hastalıklardan ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi. Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyorlar.

Başkent Pekin olmak üzere birçok kentte vatandaşların hastalığa önlem olarak beyaz ağızlık ve maskeler satın aldığı aktarılırken bir tür zatürre belirtisi gösteren virüsün son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne neden olduğu belirtildi. Yapılan resmi açıklamalarda ise şu ana kadar 200’den fazla kişinin salgına yakalandığı ifade edilirken uzmanlar bu sayının 2.000’e yakın olabileceğini kaydediyorlar.

Çin'de yeni yıl kutlamaları nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde ülkeye giriş ve seyatler etmesi beklenirken süreç içerisinde salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor.

Çin harici Tayland'da iki, Japonya bir ve Güney Kore'de de yine bir kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa bir süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri belirtildi. Diğer taraftan Guangdong eyaletinde bulunan 2 kişinin de virüsten etkilendiği ve kendilerine aile üyelerinden bulaştığı tespit edildi. Virüsten etkilenen iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmedikleri oraya giden aile üyelerinden kendilerine geçtiği aktarıldı.



