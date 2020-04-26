Çocuğunuz uzun süre bilgisayara bakıyorsa bu semptomlara dikkat!

Küresel salgın olarak adlandırılan koronavirüs salgının evde kalma sürecini yeni boyutlara taşıdı. Dünya genelinde Türkiye'de dahil yaklaşık 185’ten fazla ülkede okullar kapatılarak, birçok ülkede eğitim online sistem üzerinden verilmeye başlandı. Dijital ekran kullanımı ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar eğitimlerinden sonra zaman geçirmek için oyun v.b. kullanımlara yönelmeye başladılar.

Uzun süre bilgisayar ekranına bakmanın da özellikle çocukların göz sağlıklarında olumsuş sonuçlar doğurduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuran Şık Küçük, bilgisayar ekranına uzun süre bakmanın gözde rahatsızlık, kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, yorgunluk, bulanık görme, çift görme, kuru göz, baş-boyun ve omuz ağrısı gibi semptomlara yol açabileceğini belirterek bu durumun ‘dijital görme zorluğu’ olarak bilinen ‘Bilgisayar Görme Sendromu’ riskini artırdığını söyledi.

Günümüz çocuklarının teknoloji çağında olduklarını ve ayrılmaz bir parçaları oldukalrını kaydenen Dr. Küçük, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de bilgisayar kullanma yaş ortalaması 8, cep telefonu kullanma yaşı 10’a düşerken, her 10 çocuktan 9’unun televizyon izlediği görülmektedir. 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların haftalık ekran başında kaldığı süreler yüzde 38,2’si 2 saat, yüzde 47,4’ü 3-10 saat, yüzde 11,8’i 11-24 saat ve yüzde 2,6’sı 24 saatten fazla olarak saptanmıştır” diye konuştu.

EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Dr. Nuran Şık Küçük, özellikle çocuklarda görülen Bilgisayar Görme Sendromu (BGS) hakkında bilgiler verirken şu ifadelere yer verdi:,

“Bilgisayar Görme Sendromu; ekran zamanının süresi arttıkça yetersiz ya da yanlış aydınlatma koşullarında, doğru olmayan oturuş ve duruş pozisyonlarında, fark edilen ya da henüz fark edilmemiş görsel problemler varlığında daha da artabilir. Çocuklar ekran maruziyetine ve buna ikinci gelişen bilgisayar görme sendromuna yetişkinlerden daha duyarlıdır.

Şöyle ki; dijital öğrenme ortamı çocukların dikkatlerini ve vizyonlarını odaklayacakları birçok şeyin olduğu sınıf ortamından farklıdır. Normal bir okul günü boyunca birkaç dakika bile tahtaya bakmak gözleri sürekli bir yakın odakta tutmaktan alıkoyar. Bilgisayar ekranı önünde saatlerce oturmak çocuğun görme sistemini daha fazla odaklanmaya zorlar. Bu göz yorgunluğuna sebep olur.

Ayrıca bilgisayardaki görüntüler, bir kitap ya da dergi gibi basılı metinlerden farklıdır. Basılı metinlerde iyi tanımlanmış kenar ve kontrast nedeni ile okuma daha kolaydır. Oysaki dijital görüntüler keskin kenarlardan yoksundur. Yansıma ve parlamaların varlığı da görüntülemeyi zorlaştırır ve gözleri yorar.”

Çocukların, bilgisayar kullanımlarında duruş ve oturuşlarına dikkat etmediklerini ve bilgisayar veya dijital ekranı uygun olmayan açı ve mesafelerden baktığına işaret eden Dr. Küçük, konuşmasına şöyle devam etti:

“Başlarını çok bükebilir, ekrana çok yaklaşabilir veya gözlükleri uygun değilse başlarını değişik açılarda eğebilirler. Tüm bunlar sırt, boyun ve omuzda kas spazmları ve yorgunluğa yol açar. Çocuklar gördüklerini ve nasıl gördüklerini normal olduğunu varsayarlar, dolayısıyla vizyonları bozuk olsa veya giderek kötüleşse bile bunun farkına varamayabilirler. Bulanık veya çift görme şikayetlerini dile getirmekte yetersiz kalabilirler.

Bilgisayar, telefon ve diğer dijital ekranlar, mavi ışık yayar. Çalışmalar mavi ışığın ekran maruziyet süresine bağlı olarak göz için zararlı olabileceğini göstermiştir. Çocuklar mavi ışığa karşı yetişkinlerden daha savunmasızdırlar. Mavi ışığa özellikle gece ve uzun süren maruziyet sonucu melatonin hormonu sentezlenememekte, bu da uyku – uyanıklık döngüsünü bozmaktadır. Bu durum uyku süre ve kalitesini etkiler, uzun vadede ciddi bellek sorunları, obezite, tansiyon ve hormonal sorunları tetikleyebilir.”

ÇOCUKLARDA MİYOP SORUNUNU ARTIRABİLİR;

Son zamanlarda göz kuruluğu şikayetlerinde oldukça fazla bir artış olduğuna dikkat çeken Dr. Küçük, açıklamasında “Çocukların sınırlı derecede öz farkındalığı vardır. Mola vermeden veya çok az mola vererek saatlerce bilgisayar karşısında kalabilirler ki bu uzun süreli maruziyet odaklanma sorunları ve göz yorgunluğuna sebep olabilir.

Geçmişte miyopinin birincil olarak genetik olduğu düşünülmekle birlikte, son araştırmalar çevresel faktörlerle özellikle çocuklarda dijital cihazların artan maruziyet ve kullanımı ile miyopi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bilgisayar kullanımı sırasında göz kırpma sayısı belirgin olarak azalır. Artan buharlaşma ve azalmış göz kırpma göz yüzeyinde değişikliklere ve yorgunluğa sebep olur. Yetişkinlerin aksine küçük çocuklarda bilinçli göz kırpma davranışını sağlayabilmek zordur. Bu nedenle kuru göz semptomları sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir” ifadlerini kullandı.



