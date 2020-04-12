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Corona Virüs'den ne zaman kurtulacağız? Bilim insanları korona virüsü ile ilgili tarih verdi

Dünya genelinde 108 bin ölüme neden olan Covid-19'ün ne zaman biteceği ile ilgili tarih verildi. Vatandaşlar Corona virüs'ten ne zaman kurtulacağız? sorusunu araştırmaya başladı. İşte bilim insanlarının korona virüsü ile ilgili verdiği tarih.

12 Nisan 2020 Pazar 18:33
Corona Virüs'den ne zaman kurtulacağız? Bilim insanları korona virüsü ile ilgili tarih verdi

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak bütün dünyaya yayılan koronavirüs için Dünya Sağlık Örügü başta olmak üzere tüm uzmanlar virüsün ne zaman biteceği ve bizi neler beklediği üzerine araştırmalarına devam ediyor. Dünya genelinde 1 milyon 780 binden fazla kişiye bulaşan Korona virüsüne karşı Hong Kong’da bir üniversitede çalışan uzmanlar “Temmuz ayına kadar virüsü kontrol altına almak imkansız” açıklamalarında bulundu. Koronavirüs konusunda ülkemizde ki uzmanlar çalışmalarına devam ederken henüz bir aşı bulunamadı. SARS’tan sonra en büyük virüs vakası olma yolunda ilerleyen Koronavirüsün geleceği hakkında sağlık kuruluşları var gücü ile çalışmaya devam ediyor.

Konu hakkında sık sık açıklama yapan üniversite yetkilileri dünya genelinde 108 bin ölümün yaşandığı koronavirüs ile ilgili SARS’tan 3 kat daha hızlı ve daha fazla patojen ürettiğine de açıklamalarında yer verdi. Covid-19’un ürettiği patojenlere insan bağışıklığının daha az olduğunun altını çizen Hong Konglu mikrobiyolog Kwok-yung, “İlk kez Covid-19 hastasının ciğerlerinden alınan doku üzerinde test yaptık. Yapılan sonuçlar bu hastalığın bulaşıcılığını gösterirken, dünya çapındaki sağlık personelinin de bunu kontrol almada ne kadar zorlanacağını kanıtlıyor” diyerek dünya genelinde sorunların devam edeceğini dile getirdi. Ayrıca açıklamalarında Covid-19’un SARS’tan daha zorlayıcı olduğunu da söyleyerek Temmuz’a kadar kontrol altına alınamayacağını söyledi.

14 günlük karantina yetmiyor

SARS virüsünü 6 ay gibi bir sürede kontrol altına almayı başaran uzmanların Covid-19 için süresinin daha çok olduğunun altını çizen Yuen Kwok-yung “virüsü Temmuz ayına kadar kontrol altına almamız imkansız gibi” dedi.

Konu hakkında açıklamalarında maske takmanın öneminden bahseden Kwok-yung kişisel hijyenin de çok önemli olduğunun altını çizdi. Yapılan araştırmalarda 14 günlük karantinanın yetersiz olduğunu da söyleyen uzman Kwok-yung sınırlar tekrar açıldığında tüm turistlere tekrar virüs testinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Clinical Infectious Diseases isimli sağlık dergisinde açıklamalarına yer verilen Kwok-yung’un ekibi ile yaptığı ve 6 bin kişiden fazla hastada doku incelemeleri sonucunda SARS’ın 48 saatte ürettiği patojeni Covid-19’un 3.2 kat daha fazla ürettiği ortaya çıktı. Yung’un araştırma ekibinde bulunan doçent doktor Chu Hin “Bazı vakalarda Covid-19 48 saatte 100 kere kendini yenilerken SARS’ta bu 10 ile 20 arasında kalıyordu” diyerek virüsün çok güçlü olduğunun altını çizdi.

“Virüsü ninjaya benzetebiliriz”

Konu hakkında başka açıklamalarda bulunan DR. Jasper Chan Fok-woo virüsün insan vücudunda çok kısa sürede etki gösterdiğini ve vücuda girer girmez düşük iltihap yaratarak etkisini gösterdiğini ve hissettirmeden çoğaldığını aktardı.

 

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Son Güncelleme: 12.04.2020 18:33
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