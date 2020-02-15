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Corona virüste korkunç bilanço! Ölü sayısı 1524'e ulaştı

Çin’de ortaya çıkan Corona virüs salgınından dolayı son 24 saatte ölü sayısı 143 kişi artarken bu güne kadar ölenlerin sayısı 1524 olarak belirlendi. Önüne geçilemeyen salgın nedeniyle 2 binden fazla da yeni vaka tespit edildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:42
Corona virüste korkunç bilanço! Ölü sayısı 1524'e ulaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgında bilanço giderek yükseliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, son 24 saatte 143 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken bu güne kadar ölenlerin sayısının 1524 kişi olduğu bildirildi. 

Salgından dolayı son ölen kişilerin 139'unun Hubey eyaletinde, 2'sinin Hınan eyaletinde, 2'sinin de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde yaşandığı aktarıldı.  

Ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınında şüpheli vaka sayısının 8 bin 689’a gerilediği ve virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle karantinaya alınanların sayısının 169 bin 39’a düştüğünü belirtilen açıklamada, salgından dolayı iyileşerek taburcu edilen kişi sayısının da 8 bin 96’ya ulaştığı kaydedildi.

Diğer taraftan corona virüsü bulaşmış olan kişilerin Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 56'ya yükseldiği bilgisi aktarılırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde bu sayı 10 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Çin'de, 1716 doktor ve hemşirenin de tedavi altına aldıkları hastalardan tedavi aşamasında Kovid-19 adı verilen coronavirüse yakalandığı ve bu kişilerden de altısının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Tüm dünyada virüse karşı büyük tedbirler alınırken, virüs ilk kez Afrika kıtasında görüldüğü ve  Mısır’da bir kişinin corona virüsüyle enfekte olduğu öğrenildi.

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