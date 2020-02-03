Corona virüsü bu sefer Çin dışında can aldı

Tespit edildiği günden bu yana büyük tehlike saçan Korona virüsü can almaya devam ediyor. Çin’de ortaya çıkan virüs bu sefer ülke dışına çıktı ve başka bir Asya ülkesinde can aldı. Virüsten dolayı Çin’de 300’e yakın kişi hayatını kaybederken, Çin dışındaki ilk ölüm haberi Filipinler’den geldi.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda geçtiğimiz hafta Manila’da bir kişinin öksürük ve boğaz ağrıları sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirtti. Abeyasinghe Koronavirüs teşhisi koyulan bu kişinin 44 yaşındaki bir Çin vatandaşı olduğunu söyledi. 44 yaşındaki Çinli vatandaş koronavirüsü sebebiyle Filipinler’de hayatını kaybetti.

Filipinler’deki Korona virüsü ölümü Çin dışındaki ilk ölüm vakası olarak kayda geçti. Korona virüsüne karşı dünya alarma geçmiş durumda ve pek çok ülkede sıkı önlemler alındı. Son olarak Türkiye tarafından yapılan bir çalışma ile 46 kadar Türk vatandaşının Çin’den tahliyesi gerçekleştirilmişti.