Corona virüsü salgınından korunma için adım adım önemler

Koronavirisü tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Çin’in Wuhan eyaletinde başlayarak yayılan ve şuan Avrupa’yı ciddi etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile ülkelerde olağanüstü haller ve sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Sağlık yetkililer tarafından koronavirüsünden korunmak için adım adım tavsiyeler paylaşıldı.

Coronavirüs salgınından korunmak için adım adım yönerge:

Ellerinizi sıcak su ve sabun ile en az 20 saniye ovalayarak yıkayın. Su ve sabuna erişemediğiniz durumlarda hijyenik jel kullanın.

Öksürüp hapşırırken mendil kullanın.

Mendiliniz yoksa kıyafetinizin kol kısmıyla içine doğru yüzünüzü kapatarak öksürmeye veya hapşırmaya dikkat edin.

Gözlerinize, bununuzu ve ağzınıza dokunmamaya çalışın

Hasta kişilerle yakın temastan kaçının.

Koronavirüs bulguları nelerdir?

Koronavirüsüne yakalana kişilerde en fazla gözlemlenen durumlar şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı’ndan corona virüsü korunma uyarıları:

Corona virüsü, Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralı ve Coronavirüs korunma yolları son günlerde çokça araştırılmaya başladı.

Özellikle yurt dışından gelenler için Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralı yayınlayarak alınabilecek önlem ve tedbirlerin nasıl olması gerektiği konusunda kamuoyu ile bilgi paylaştı.

14 gün kuralı

Koronavirüsünden korunma yollarında ilk olarak hijyen geliyor. Sık sık elleri yıkamak, maske kullanmak, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanmak, tokalaşmaktan kaçınmak en etkili korunma yöntemi olarak gösteriliyor.

Tüm bunlara ek olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bazı önlemler ve sıklıkla doktor kontrolüne gidilmesi gerektiği aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. Gıda takviyelerine önem verilmesinde fayda olduğunun altı çizilirken, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve bol su tüketimi de belirtildi.

Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralı

Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmaması tavsiye ediliyor.

Evden çıkılacaksa maske takılmalı.

Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı.

Ziyaretçi kabul etmeyin.

Ayrı bir odada kalın.

Odanızı sık sık havalandırın.

Mümkünse ayrı tuvalet kullanın.

Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı.

Evde de tıbbi maske takılmalı.

Evde hasta izlenimi

Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen ve herhangi bir hastalığı bulunmayan (akciğer, kalp, böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb.) olası veya kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar evde takip edilebilir. Buna göre: