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Corona virüsü salgınından korunma için adım adım önemler

Corona virüs'ünün dünya geneline yayılmış olması ve ülkelerin alınacak önlemler ile kendi vatandaşlarını bilgilendirmesi sonrasında Türkiye'de de vatandaşları bilgilendirmek için Sağlık Bakanlığı korunma yöntemlerini paylaştı. İşte Koronavirüsü salgınından korunma için adım adım önlemler.

12 Mart 2020 Perşembe 13:34
Corona virüsü salgınından korunma için adım adım önemler

Koronavirisü tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Çin’in Wuhan eyaletinde başlayarak yayılan ve şuan Avrupa’yı ciddi etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile ülkelerde olağanüstü haller ve sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Sağlık yetkililer tarafından koronavirüsünden korunmak için adım adım tavsiyeler paylaşıldı.

Coronavirüs salgınından korunmak için adım adım yönerge:

  1. Ellerinizi sıcak su ve sabun ile en az 20 saniye ovalayarak yıkayın. Su ve sabuna erişemediğiniz durumlarda hijyenik jel kullanın.

  1. Öksürüp hapşırırken mendil kullanın.

  1. Mendiliniz yoksa kıyafetinizin kol kısmıyla içine doğru yüzünüzü kapatarak öksürmeye veya hapşırmaya dikkat edin.

  1. Gözlerinize, bununuzu ve ağzınıza dokunmamaya çalışın

  1. Hasta kişilerle yakın temastan kaçının.

Koronavirüs bulguları nelerdir?

Koronavirüsüne yakalana kişilerde en fazla gözlemlenen durumlar şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı’ndan corona virüsü korunma uyarıları:

Corona virüsü, Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralı ve Coronavirüs korunma yolları son günlerde çokça araştırılmaya başladı.

Özellikle yurt dışından gelenler için Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralı yayınlayarak alınabilecek önlem ve tedbirlerin nasıl olması gerektiği konusunda kamuoyu ile bilgi paylaştı.

14 gün kuralı

Koronavirüsünden korunma yollarında ilk olarak hijyen geliyor. Sık sık elleri yıkamak, maske kullanmak, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanmak, tokalaşmaktan kaçınmak en etkili korunma yöntemi olarak gösteriliyor.

Tüm bunlara ek olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmak için bazı önlemler ve sıklıkla doktor kontrolüne gidilmesi gerektiği aktarılan bilgiler arasında yerini aldı. Gıda takviyelerine önem verilmesinde fayda olduğunun altı çizilirken, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve bol su tüketimi de belirtildi.

Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralı

  • Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmaması tavsiye ediliyor.
  • Evden çıkılacaksa maske takılmalı.
  • Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı.
  • Ziyaretçi kabul etmeyin.
  • Ayrı bir odada kalın.
  • Odanızı sık sık havalandırın.
  • Mümkünse ayrı tuvalet kullanın.
  • Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı.
  • Evde de tıbbi maske takılmalı.

Evde hasta izlenimi

Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen ve herhangi bir hastalığı bulunmayan (akciğer, kalp, böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb.) olası veya kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar evde takip edilebilir. Buna göre:

  1. Evde izlenen hastalar iyileşene kadar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmelidir.
  2. Hasta izlem süresini mümkünse evde geçirmesi uygundur.
  3. Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, sokak, hastane vb.) zaman tıbbi maske takmalıdır.
  4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evdeki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalıdır ve tıbbi maske takmalıdır, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir.
  5. Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir.
  6. Hasta bakımını tercihen genel durumu iyi tek bir kişi yapmalıdır. Hastanın bakımını kişisel temizliğini yapan kişi tıbbi maske, kullanmalıdır.
  7. Hastanın ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalı; klozet, kapı kolları ve lavabo gibi yüzeyler her kullanımından sonra uygun şekilde temizlenmeli, mümkünse ayrı banyo ve tuvalet kullanılmalıdır.
  8. Hastaya ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda eğitim verilmelidir (Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille (tercihen kağıt mendille) ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere konularak ağzı kapatılarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalı, ellerini sıklıkla yıkamalı).
  9. Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır. Vakanın kullandığı kıyafetler 60-90°C’de normal deterjan ile yıkanmalıdır.
  10. Hasta odasının, kıyafetlerinin vb. temizliği esnasında eldiven kullanılmalıdır.
  11. Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır.
  12. Hastanın semptomları takip edilmeli, bir kötüleşme olursa acil tıbbi yardım istenmeli ve hastanın durumu hakkında sağlık kuruluşuna bilgi verilmelidir.
  13. Hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takmaları sağlanmalıdır.
Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
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