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Corona virüsünden sonra kuş gribi tehlikesi! 17 bin kanatlı hayvan itlaf edildi

305 kişinin ölümüyle sonuçlanan Corona virüsü salgınından sonra görülen kuş gribi tehlikesi nedeniyle Çin'de 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi.

02 Şubat 2020 Pazar 12:12
Corona virüsünden sonra kuş gribi tehlikesi! 17 bin kanatlı hayvan itlaf edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 305 kişinin ölümüyle sonuçlanan Corona virüsü can almaya devam ederken Ülke genelinde şimdi de kuş gribi alarmı verildi.  Ülkeye bağlı Hunan eyaletinde tespit edilen kuş gribi nedeniyle 4 bin 500 tavuk telef olurken çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvanın da itlaf edildiği açıklandı.

Şu ana kadar Hunan’da tespit edilen kuş gribinin insanlara geçtiğine dair her hangi bir vaka tespit edilmezken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kuş gribinin insana geçmesinin mümkün ancak zor olduğu yönünde bir açıklama kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2003 yılından geçtiğimiz yıla kadar insanlarda tespit edilen 861 kuş gribi vakasında 455 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Çin’de son 16 yılda 53 kişide kuş gribi vakası tespit edildiği ve bunlardan 31’inin bu hastalıktan yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İnsanlara bulaşması durumunda kuş gribinin ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirten yetkililer, şiddetli akut solunum yolu sendromunda (SARS) yüzde 10 olan ölüm oranının, Çin’de 304 kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüste ise yüzde 2 civarında seyretiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
çinCorona VirüsüKuş Gribi
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