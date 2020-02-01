Corona virüsüne karşı nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil kalkanı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Dünya'nın kabusu haline gelen Corona virüsüne karşı tüketilmesi gereken besinleri açıklayan uzmanlar, virüsün bulşaşması sonrası ilk 48 saat içinde başlatılan oseltamivir etken maddeli ilaç tedavisi ile birlikte nar kabuğunun alınması virüsleri yüzde 60 oranında yok ettiğinin ortaya çıktığı açıkladılar.

Nar kabuğu ekstraktında bulunan punicalagin isimli etken maddenin söz konusu virüsler üzerinde oldukça fazla öldürücü etkisi olduğunu gösteren birçok çalışma yapıldığını aktaran uzmanlar Nar meyvesinin kabuğunun bu virüse karşı son derece önemli olduğunu belirtiyorlar.

Bunun yanı sıra içeriğinde zencefil ve zerdeçal bulunan şekersiz pastillerin virüs tedavisinde tedavide önemli bir yere sahip olduğu belirtilirken boğazda yaşanan her hangi bir olumsulukta günde 6 taneye kadar pastil kullanmanız öneriliyor. Söz konusu besinlerin virüs bulaştıktan sonra ilk 48 saat içerisinde mutlaka kullanılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, hastalıktan korunmak için de öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnunuzu mendille ya da kolunuzla kapatmanızı, grip belirtileri gösteren kişilerle yakın temas kurmamanızı ve özellikle et ve yumurtaları iyi bir şekilde pişirerek tüketmnizi yavsiye ediyorlar.