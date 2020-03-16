Çorum'da yurt dışından gelen vatandaşta koronavirüsü şüphesi!

Çorum Aile Sağlığı merkezine başvuran bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Yurt dışından gelidği belirlenen kişi merkeze yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Burada hemen güvenlik önlemleriyle birlikte gözlem altına alınan kişi özle ambulansla birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aile sağlığı merkezi ise temizlik personelleri tarafından dezenfekte edilirek çalışanlara maske takın uyarıları yapıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel bir odaya alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı konulurken hasta üzerinde yapılan tahlil örnekleri incelenmesi için Ankara'ya gönderildi. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken tahlil sonuçlarının gelene kadar özel odada karantinada tutulacağı bildirildi.



