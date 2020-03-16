Çorum'da yurt dışından gelen vatandaşta koronavirüsü şüphesi!

Çorum Aile Sağlığı merkezine başvuran bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Yurt dışından gelidği belirlenen kişi merkeze yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle başvurdu.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel bir odaya alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı konulurken hasta üzerinde yapılan tahlil örnekleri incelenmesi için Ankara'ya gönderildi. Hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken tahlil sonuçlarının gelene kadar özel odada karantinada tutulacağı bildirildi.