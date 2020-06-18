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Covid-19 atıkları nasıl atılmalı? Sağlık Bakanlığı açıkladı.

Vatandaşlarımız Covid-19 atıklarının nasıl atılacağını merak ederken konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından geldi. Yapılan açıklamada maske ve eldivenlerin nasıl çöpe atılacağı hususunda vatandaşımıza bilgiler verildi.

18 Haziran 2020 Perşembe 11:29
Covid-19 atıkları nasıl atılmalı? Sağlık Bakanlığı açıkladı.
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Birçok vatandaşımız Covid-19 atıkları nasıl atılması sorusunun yanıtını ararken konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından geldi. Yapılan açıklamada maske ve eldivenlerin nasıl çöpe atılacağı hususunda vatandaşımıza bilgiler verildi.


Yapılan açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan ya da şüpheli kişilerin kullandığı maske ve eldivenlerin nasıl çöpe atılması gerektiğine ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Buna göre bu atıkların ayrı ayrı toplanması, üst üste geçirilmiş iki torbanın içerisinde atılması ve bu şekilde muhafaza edilmesi gerektiği bildirildi. Kullanılan tek kullanımlık maske ve eldivenlerin evsel atık torbasına atılarak daha sonra çöpe atılması gerektiği tavsiye edildi. Vatandaşlarımızın bu detaylara dikkat etmesi gerektiği hususunda duyarlılığa davet edildi.

 


Son Güncelleme: 18.06.2020 11:29
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