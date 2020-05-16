Koronavirüs testleri yapılmaya devam ederken son birkaç günde vaka sayısında ki artış dikkatlerden kaçmadı. 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılan günlük test, vaka, ölüm ve iyileşme sayılarına bakıldığında 38.565 test yapıldı ve 708 tanesi pozitif çıktı. Sonuçlar ise vaka sayısında ki artışın sürdüğüne işaret ediyor. Virüs nedeni ile 48 kişi daha hayatını kaybetti. 2.103 kişi iyileşti.Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:00
Covid-19 vakalarında ki artış kokuttu!
Covid-19 testleri yapılmaya ve açıklanmaya devam ediyor. Son günlerde ki vaka sayısındaki artış ise kokutuyor. Pek çok kişi artan vaka sayılarının nedenini öğrenmek için internete başvuruyor. İşte artan vaka sayıları ile ilgili tüm merak edilenler.
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