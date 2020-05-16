Covid-19 vakalarında ki artış kokuttu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve öldürmeye devam eden Covid-19 için ülkemizde testeler yapılmaya devam ediyor. Yapılan testler günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından canlı yayında açıklanıyor.

Koronavirüs testleri yapılmaya devam ederken son birkaç günde vaka sayısında ki artış dikkatlerden kaçmadı. 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılan günlük test, vaka, ölüm ve iyileşme sayılarına bakıldığında 38.565 test yapıldı ve 708 tanesi pozitif çıktı. Sonuçlar ise vaka sayısında ki artışın sürdüğüne işaret ediyor. Virüs nedeni ile 48 kişi daha hayatını kaybetti. 2.103 kişi iyileşti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:00