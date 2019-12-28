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Çürük dişler kilo alma nedeniniz olabilir

Diş çürükleri insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratırken uzmanlar diş çürüklerinin kilo alımına neden olabileceği görüşünü savunuyorlar. Bunu nedeninin ise çürükler nedeniyle ağızda yeteri kadar kalamayan besinin çiğnemeden yutulması olarak gösteriyorlar.

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:53
Çürük dişler kilo alma nedeniniz olabilir

Diş çürükleri bilindiği üzere kalp-damar hastalıklarına yol açmanın yanı sıra romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlar diş çürüklerinin kilo almada da etkili olabileceği görüşünü savunarak mutlaka ihmal edilmemesi ve bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Çürükler bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açmasının yanı sıra diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonu tam ve iyi olarak gerçekleştirilemeyeceğinden besinler düzgün çiğnenmeden yutulur ve bu durumda fazla kiloya sebep olabilir.

Diş çürüğünün çoğunlukla dişin sert dokusu olan mine, onun altındaki kemiğin ve kimi zamanda kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılmasından meydana geldiği ve genellikle karbonhidrat ağırlıklı besinlerin diş yüzeyinde kalmasıyla da çürükler oluşur ve bu diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkilemekte.

Diş çürüğünü engellemek için de bazı besin maddelerini tüketmemiz gerekiyor. Süt, yoğurt ve peynir diş sağlığımız için önemli besinler olmakla beraber içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korur ve çürük oluşumunun önüne geçer. 

Bazı antioksidan içecekler ise antibakteriyel özellikleri sebebiyle diş ve diş eti sağlığına oldukça faydalıdır. Diş çürüğünün önüne geçmek için dişlerin günde 2 defa doğru bir teknikle fırçalanması ve her akşam diş fırçalandıktan sonra diş ipiyle dişler arası bölgeler de ayrıca temizlenmelidir.


 

Son Güncelleme: 28.12.2019 18:43
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çürükdişKiloalmaDişsağlığı
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