Damar sertliği hastalığı nedenleri ve belirtileri nelerdir? Damar sertliği nasıl anlaşılır?

Günümüzde kalp ve damar hastalıkları arasında yer alan rahatsızlıklardan biride ateroskleroz olarak bilinen damar sertliğidir. Damar sertliği, genellikle 40 yaşını geçmiş kişilerde daha sık görülmektedir. Damar sertliği tedavi edilmediği taktirde daha büyük sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Hastalığın belirtileri, damar sertliğinin hangi bölgede görüldüğüne göre değişmektedir.

Damar sertliği nedenleri

Damar sertliğinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken genetik faktörlerdir. Bununla birlikte diğer nedenler:

Sigara tüketimi

Yüksek tansiyon

Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonunda azalma

Kanda kötü kolesterolün yükselmesi

Obezite ve şeker hastalığı

Stres

Dengesiz beslenme

Fiziksel aktivite yetersizliği

Damar sertliği belirtileri

Damar sertliği, genellikle kendisini farklı sağlık sorunları ile göstermektedir. Kalp damarları sertleştiğinde, kalp kası sağlıklı çalışamaz ve bu da kalp ritmini bozar. Bu durum meydana geldiğinde, vücutta morarmalar ve göğüs bölgesinde şiddetli ağrı görülür. Kalp damarları tıkandığında, kalp krizi riski de büyük oranda artar.

Beyin damarlarının sertleşmesi bilinç kaybı, konuşma ve görme bozukluklarına yol açmaktadır.

Boyunda damar sertliği yoğun baş ağrısı, boyun ve sırt ağrısı, işitme ve konuşma bozukluğu, bilinç kaybı, kol ve bacaklarda uyuşmaya neden olmaktadır.

Ayak ve bacaklarda bulunan damarların sertleşmesi, kramp ve kasılma şeklinde kendini göstermektedir.

Böbreklerde oluşan damar sertliği, ileriki zamanlarda böbrek yetmezliği ve hipertansiyon gibi hastalıkları ortaya çıkarmaktadır.

Damar sertliği tedavisi

Damar sertliği tedavisinde ilk tanı görüntüleme teknikleri ile yapılmaktadır. Tedavi süreci, hastalığın durumuna göre değişiklik gösterir. Hastalık eğer ilk aşamadaysa ilaç tedavisi uygulanır ancak çok ilerlemiş durumda ise bypass ameliyatı uygulanmaktadır. Damar sertliği tedavisinde minimal invazi cerrahi uygulaması, küçük kesiklerle yapıldığı ve kalbi daha az yorduğu için sıkça tercih edilmektedir. Küçük kesi açılarak, tıkalı damarın içine lokal anestezi altında özel bir ilaç enjekte edilir.

Damar sertliğinde risk grubunda yer alan kişiler düzenli olarak sağlık taraması yaptırmalıdır.

Damar sertliğinde bitkisel tedavi yöntemleri

Damar sertliğini önlemek için öncelikli olarak sağlıklı beslenmek gerekmektedir. Taze sebze meyve, balık gibi besinlerin ağırlıklı olarak tüketilmesi oldukça önemlidir. Katı ve işlenmiş yağlar yerine zeytinyağı tüketimi, bunun yanında fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişlerin tüketilmesi de damar sertliğinin önlenmesinde büyük rol oynamaktır.

Sigara tüketimi, alkol, gazlı ve şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar, rafine şeker, tuz ve un gibi yiyeceklerin tüketimini azaltmak hatta bırakmak damar sağlığı için iyi olacaktır. Bunların yerine nar, badem, tarçın, zerdeçal, zeytinyağı, kuşkonmaz ve melisa gibi damarları temizleyen yiyecekler tüketilmelidir.