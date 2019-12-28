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Dereotunun sağlığa faydaları nelerdir? Dereotunun besin değerleri ve faydaları

Yemeklerin ve salataların vazgeçilmez malzemelerinden biri olan dereotunun lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da çok sevilen bir bitkidir. Peki dereotunun faydaları nelerdir? Dereotu zayıflamak amacıyla tüketilebilir mi? Dereotunun besin değerleri ve faydaları haberimizde yer alıyor.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:14
Dereotunun sağlığa faydaları nelerdir? Dereotunun besin değerleri ve faydaları

Poğaçalardan salatalara cacıklara birçok kullanım yeri olan dereotu yiyeceklere en çok yakışan otlar arasında yer almaktadır. Pişirerek de çiğ olarak da tüketilebilen dereotu besin değerleri çok yüksek bir bitkidir.

Dereotunun Besin Değerleri

  • Kalori: 17 kcal
  • Karbonhidrat: 2,8 g.
  • Lif: 5,3 g.
  • Protein: 1,4 g.
  • Yağ: 0,4 g.
  • A vitamini: 1017 IU
  • C vitamini: 70 mg
  • Potasyum: 647 mg
  • Kalsiyum: 230 mg
  • Demir: 5,5 mg

Dereotunun Faydaları

  • Sindirim sistemine iyi gelir hazımsızlığı önler ve mide sağlığını korur.
  • İçerdiği yağlar ile uykusuzluğu önler.
  • İçinde bulundurduğu kalsiyum ile kemiklere iyi gelir.
  • Doğal insülin görevi görerek diyabete iyi gelir.
  • Bağışıklık sistemini koruyarak hastalalıklara çabuk yakalanmamayı sağlar.
  • İshale neden olan mikropları önler ve ishal giderir.
  • Vücuttaki iltihap oluşumunu engelleyerek eklem ağrılarına iyi gelir.
  • Reglin düzenlenmesini sağlar ve ağrılara iyi gelir.
  • Ağız kokularına engel olur.
  • Kanser riskini aza indirger.
  • Kolesterolü düşürür ve dengede tutmaya yardımcı olur.

Dereotunun Zararları Nelerdir?

  • Hamilelik sürecinde tüketilmemesi tavsiye edilir.
  • Güneşe karşı hassasiyete neden olduğu için yaz aylarında çok tüketilmemelidir.
  • Alerjik reaksiyonlara neden olmaması için fazla tüketilmemelidir.
  • Kan şekerini düşürdüğü için ameliyat öncesinde tüketilmemelidir.

Dereotu Zayıflatır mı?

Düşük bir kaloriye sahip olduğu için diyet listelerinde sıkça tercih edilir. Yemeklerden evvel tüketilirse tokluk hissi verir aynı zamanda tatlı isteğini bastırır.  Yoğurt ile tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

Son Güncelleme: 28.12.2019 12:14
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