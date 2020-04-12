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Dikkat koordinasyon ve konuşma bozukluğu varsa! Korona kapmış olabilirsiniz

ABD'de yapılan bir araştırmada Çin'de Kovid 19 virüsü taşıyan bazı kişilerde koordinasyon ve konuşma bozukluğu belirtileri olduğu ortaya çıktı.

12 Nisan 2020 Pazar 00:27
Dikkat koordinasyon ve konuşma bozukluğu varsa! Korona kapmış olabilirsiniz

Dünyayı kabusu yaşatan korona virüs hakkında bir çok ülkede ilaç ve aşı tedavisi kapsamında araştırmalar devam ediyor.Bu araştırmaların bazıların virüs ile ilgili bir çok yeni semptonlarında olduğu ortaya çıkıyor. Son olarak ABD'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında, şu ana kadar bilinen belirtilerin dışında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi.

Hastalarda saptanan nörolojik semptomlar

Makaleye göre, salgının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü saptadı ve bunların bazılarını beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı.

Bu belirtilerin yanı sıra hastaların koronavirüsün yol açtığı yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi bilinen semptomlardan yakındığı ifade edildi.

Son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandı, yaklaşık 93 bin kişi ise yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise son verilere göre 389 bin kişi oldu.

Anahtar Kelimeler:
Koordinasyon BozukluğuKorona Virüs SemptonlarıKonuşma Bozukluğu
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