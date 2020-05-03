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Direkt eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Kodla ücretsiz maske alımı

Koronavirüs salgınından dolayı maskenin çok önemli olduğu bu zor günlerde vatandaşlarımız ücretsiz maskenin nasıl alınacağını merak ediyor. Peki eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Maske koduyla ücretsiz maske nasıl alınır? İşte detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 06:07
Direkt eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Kodla ücretsiz maske alımı

Koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemi olarak kabul edilen maske alımı konusunda vatandaşlarımız bilgi edinmek istiyor. Birçok vatandaşımız maske kodu ile maskelerine kavuşurken, birçok vatandaşımıza da henüz maske kodu gelmedi. Maske kodu alamayan vatandaşlarımız ücretsiz maske nasıl alınır, ücretsiz maske almak için ne yapabilirim sorularının yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Ülkemizde baş gösteren koronavirüs salgınından sonra maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Hükümetimiz maske satışını yasaklamış ve ücretsiz maske dağıtımına başlamıştı. Vatandaşlarımızın ücretsiz maskeye ulaşması için gerekli adımları bu haberimizde sıraladık. Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Maske koduyla ücretsiz maske nasıl alınır? İşte detaylar…

Ücretsiz Maske Eczaneye Başvuru

Artık ücretsiz maske için E-Devlet üzerinden başvuru yapmanıza gerek kalmadı. Telefonlarınızla birlikte eczaneye giderek maske başvurusunda bulunabilirsiniz. Yanınızda kimlik belgenizi de götürmeniz gerekmektedir. Başvuru esnasında eczane görevlileri sizden telefon numaranızı isteyecek. Ardından telefonunuza maske kodu gelecek. Bu kod sayesinde ücretsiz maskenize kavuşabileceksiniz.

Ücretsiz maskenizi alırken verdiğiniz bilgiler eczanenin sisteminde kayıtlı olarak bulunacak. Koronavirüs salgını süresi boyunca 10 günde bir 5 adet maskenizi alabileceksiniz. Her 10 günde bir telefonunuza maske kodu gelecek. Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağı uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş altı dışındaki vatandaşlarımıza ücretsiz maske kodu gönderilecektir.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 06:07
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