Diş çürüğüne ne iyi gelir? Aspirin diş çürümesini engeller mi?

Ağız ve diş sağlığı insan vücüdu üzerinde çok önemli bir oynadığını uzmanlar sürekli olarak yaptıkları açıklamalar sayesinde hepimiz biliyoruz. Çoğu insan sağlıklı ve güçlü dişlere sahip olmanın yollarını araştırırken diş sağlığı konusunda tükettiğimiz besinlerin yaşam tarzımızın da etkisi olduğunu görüyorlar.

Peki; yıllardır ağrı kesici olarak tercih ettiğimiz aspirinlerin çürük dişler üzerinde etkili olduğunu biliyor muydunuz? Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada aspirinin hafif doz olarak bile alınsa dişlerin yenilenmesini ve çürüklerin tedavi edilmesini sağladığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca, aspirinin diş çürümesine iyi gelerek dişte oluşan kaviteleri tedavi edebileceğini ortaya koydu.

Yürütülen çalışmalarda, aspirin diş kökündeki hücreleri uyarıyor ve diş yenilenmesini sağlıyor. En yaygın diş hastalığı olarak görülen çürük ise bilindiği üzere, diş sinirinin iltihaplanmasına ve şiddetli diş ağrısına neden oluyor. İngiliz araştırmacılarda başlattıkları araştırma çalışmalarında aspirinin diş kökü hücrelerini onarmasıyla dolgulara olan ihtiyacın ortadan kaldırma hedefindeler. Araştırma bulgularında da, aspirinin diş kök hücrelerinin işlevini artırabileceğini ve hasarlı dişin kendini tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca uzmanlar, aspirin şayet diş tedavisinde kullanılırsa sağlık sisteminde büyük bir tasarruf edileceğini söylüyorlar.

Diş çürümesinin nasıl önüne geçilir?

Günde en az 2 kez diş fırçalamak gerektiğini söyleyen uzmanlar özellikle yemeklerden sonra oluşan plaklar uzaklaştırılmak gerektiğini belirtiyorlar.

Yiyecek artıkları dişlerin çiğneme yüzeylerinde, dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerinde ve dil yüzeyinde biriktiği için diş fırçaları küçük başlıklı seçmeli ve ağız hijyenini bu tarz fırçalarla sağlanmalı. Florürlü diş macunu seçilerek, dişlerin korunmasına yardımcı olunmalı.

Diş macununu su ile ıslatmadan kuru diş fırçası üzerine sürülmeli ve mutlaka haftada bir kez diş ipi kullanılmalı, alkolsüz gargara suları ile gargara yapılmalı.

Şekerli besinlerin tüketim oranları azaltılmalı. Asitli içeceklerden olabildiğince uzak durulmalıi sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

EVDE DİŞ TAŞLARINDAN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ;

"LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ"

Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

"BİBERİYE VE NANE İLE TARTAR TEDAVİSİ"

Biberiye ve nane karışımını yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.

"ALOE VERA JEL VE GLİSERİN"

Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz suyı karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki keze düşürün.

"LİMON İLE DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ"

Normal dişşeri fırçalamanızın ardından fırçayı biraz limon suyuna batırın. Fırçayı hafif hareketlerle dişlerinize sürün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacaktır.

"CEVİZ MUCİZESİ

Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde dişteki tartar ve plaktan kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemidir. Ceviz kabuklarını bir bardak suyun içine koyup 20 dk kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diş fırçanızı soğumuş olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Günde 3 kez uygulayın.

"KARBONAT"

Karbonatın içinde bulunan antibakteriyel özellik plak ve tartarı yok eder, ayrıca dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur. Antrasit içeriği ile ağız içi pH seviyesini dengeler. Tuz da antimikrobiyal madde olduğundan kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmanızı sağlar. Karbonat ve tuzu karıştırıp, diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayın. Bu yönteme gün aşırı yani birer gün ara verip devam edin.

"SUSAM"

Bir yemek kaşığı susamı sadece çğneyin. Susam ağzınızdayken dişlerinizi kuru bir diş fırçasıyla fırçalayın. Ardından suyla durulayın. Haftada iki kez buna devam edin. Susam doğal peeling sayesinde dişlerinizi temizlenmesine yardımcı olur.

"MEYVE VE SEBZE TÜKETİN"

Yemeklerden bir saat sonra elma, kavun, havuç gibi besinler tüketerek ağzınızı temizleyebilir, dişlerini beyazlatabilir ve güçlendirebilirsiniz.

