Diş teli kaç yıl takılır? 2020 diş teli tedavisi fiyatları

Bazı insanların doğuştan bazı insanların sonradan bazı durumlar sonucu diş ve ağız yapısındaki sorunlar diş teli tedavisini gerektiriyor. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde diş teli tedavisi çok kolay bir hale geldi.

Diş teli tedavisi tıp dilinde ortodondik tedavi olarak geçer. Bu tedaviyi yapan uzmanlara ortodonti uzmanı denir. Diş teli tedavisi devlet hastanelerinin yanı sıra özel kliniklerde de yapılmaktadır. Ancak özel hastane ve polikliniklerde tedavi fiyatı oldukça yüksektir.

Diş teli kaç yaşına kadar takılır?

Diş teli tedavisi için belirlenmiş net bir yaş yoktur ancak ne kadar erken yapılırsa tedavi o kadar kolay olacaktır. Yaş geçtikçe tedavi giderek zorlaşıyor ve tedavi süreci de buna göre uzayabiliyor.

Diş teli kaç yıl takılır?

Diş telinin süresi takılan dişin yapısı ve tabi ki çene yapısına göre değişmektedir. Diş teli takılma süresi olarak net bir süre verilmez. Diş teli süresi doktora göründükten sonra öğrenilir ancak bu da kesin bir süre değildir.

SGK diş yaptırma ücretleri 2020

SGK diş teli tedavisi ücretini genel olarak karşılar. Ancak bazı durumlarda tedavi ücreti karşılanmaz. Diş teli tedavisinin ücreti de süresi gibi net bir şekilde belirlenmez. Tel tedavisi ücreti kişinin ağız ve diş yapısının durumuna göre değişmektedir. Diş teli tedavisi ücreti hangi tedavinin uygulanacağı, ne tür işlemlerin yapılacağı ve kullanılacak malzemelere göre değişmektedir. Diş teli ücretini öğrenmek için uzman bir doktora giderek bilgi alabilir ve yaklaşık fiyatı öğrenebilirsiniz.

Diş teli tedavisi yaptıracak olanların randevularını aylar öncesinde almalarında fayda vardır. Doktorların randevu tarihleri genellikle dolu oluyor. Hatta bu süreler birkaç yıl dolu bile olabiliyor. Randevu almak için MHRS sistemini kullanabilirsiniz.

Sadece üst diş teli fiyatları

Devlet hastanelerinde diş teli tedavileri için ortalama 1500-2000 TL gibi bir ücret oluyor. Bu ücret tedavi sürecine göre artabilir. Özel hastanelerde ise diş teli tedavisi 4000-5000 TL arasında bir ücret tutabiliyor. Ancak belirttiğimiz gibi net fiyat için bir uzman doktora görünmenizde fayda var.

Sigortalı vatandaşlar devlet hastanelerinde her muayene için 6 TL ödemektedir. Sigortasız vatandaşlar için bu ücret 50 TL’dir. Diş tedavileri arasında basit işlemler için devlet hastanelerinde bir ücret alınmıyor. Ancak diş teli, protez ve bunun gibi işlemler için belli bir ücret alınıyor.

Devlet hastanelerinde diş protez fiyatları

Diş protezi taktırmak isteyen kişilerin öncelikle uzman bir doktora giderek nasıl bir tedavi süreci işleneceğini öğrenmesi gerekmektedir. Devlet hastanelerinde diş protezi taktırmak zordur. Bunun sebebi ise randevu sürelerinin oldukça fazla olmasıdır. Ancak diş protezi için bir şekilde sıra aldınız ve doktora göründüğünüzde doktor size uygulanacak protezin boyutuna göre bir fiyat verecektir.

Devlet hastanesinde diş dolgu fiyatları

Devlet hastanelerinde basit bir işlem olan dolgu işlemi kolay bir şekilde yapılıyor. Dolgu işlemi tıpkı çürük dişlerin temizlenmesi, diş çekme gibi oldukça basit ve tek seferde yapılabilecek bir tedavidir. Ayrıca dolgu işlemi için devlet hastanelerinde herhangi bir ücret alınmaz.

Ücretsiz diş teli takan hastaneler

Diş teli tedavisini ücretsiz yapan bir hastane yoktur. Diş teli tedavisi ücrete tabidir. Diş teli tedavisini özel veya devlet hastanesinde yaptırsanız da bir ücret ödemeniz gerekir. Tabi ki bu ücret özel hastanelerde daha fazladır.

Ortodonti SGK anlaşmalı hastaneler

Bilindiği gibi diş teli tedavisi ortodonti uzmanlarınca yapılmaktadır. Yani diş tedavisi yaptıracağınız yerin SGK ile anlaşmalı olması gerekmektedir. Devlet hastanelerinin hepsi anlaşmalıdır. Bunun yanı sıra üniversite hastaneleri ve ağız ve diş sağlı merkezleri de anlaşmalıdır. Özel hastanelerinde neredeyse tamamı anlaşmalıdır. Diş teli tedavisi yaptırmak isteyen kişilerin tedavi yaptıracağı kuruma anlaşması olup olmadığını sorarak bilgi alması önemlidir. Çünkü diş teli tedavisinde kullanılan malzemeler oldukça yüksek fiyatlıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşması olmayan yerlerde fiyatlar çok yüksek olacaktır.

Diş teli çıkarılması

Diş teli tedavi sürecinin tamamladığı doktorunuz tarafında kararlaştırılır. Yani uzmanlara görünmeden diş telinizi çıkarmayın. Ayrıca diş teli tedavinizi hangi doktor veya uzman kişi yapmışsa yine aynı kişinin diş telinizi çıkarması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü tedavi sürecine hakim olan bir kişi ile daha doğru bir karar verilmesi sağlanmış olacaktır.