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Dışarıda giydiğimiz ayakkabı ve kıyafetler virüs taşır mı? Yiyeceklerden virüs bulaşır mı?

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerde vatandaşlar virüsün nasıl ve hangi yolla bulaştığını araştırırken en çok sorduğu sorulardan biri de dışarıda giydiğimiz ayakkabı ve kıyafetler virüs taşır mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korunma tedbirlerinde tüm merak edilen detayları anlattı.

24 Mart 2020 Salı 13:25
Dışarıda giydiğimiz ayakkabı ve kıyafetler virüs taşır mı? Yiyeceklerden virüs bulaşır mı?

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınan karşı herkes korunma yollarına başvurup kendilerince tedbirler almaya başaldılar. Koronavirüs ile mücadele günlerinde Bilim Kurulu’nun ve diğer uzmanların virüsten korunmaya dair belli öneri ve telkinleri devam ederken her gün yeni bir soru, farklı bir tavsiyelerde gündeme geliyor.

Günlük yaşamımızda devam ettirdiğimiz bazı alışkanlıklarımız ve uygulamalarımızı şimdilerde virüsten korunma refleksiyle yeniden düzenlerken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük hayatta virüsten korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri, yapılması veya asla yapılmaması gerekenler ile korunma tedbirlerinde tüm merak edilen detayları anlattı..

İşte; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın koronavirüsü salgını tedbirlerinde merak edilen sorulara verdiği yanıtlar:

- Para virüs açısından ne kadar riskli?

"Para, pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakterilerin barınması ve taşınması açısından idealdir. Ayrıca çok insanın elinden geçiyor. Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek."

- Kredi kartı daha mı güvenli? 

"Nakit parayla kart arasında tercih yapmak gerekirse kartı tercih etmek gerek. Çünkü şahsi kullanıma mahsus. Kartlı ödemelerde de temassız en korunaklı ödeme modeli."

- Ayakkabılarımız için tedbir ne olmalı?

"Ayakkabılar eve virüs getirebilir. Ama bu virüs evde kendiliğinden bulaşmaz. Diyelim ki eve girdiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp, evde çocuk varsa, onun ulaşamayacağı bir yere koymanız gerekir. Sonrasında el yıkamak temel kural. Ayakkabı ile temas edilmediği sürece onun üzerinde virüs varsa da havaya karışıp dolaşıma girmez."

-Kargomuz geldi, nasıl teslim almalıyız? 

"Balkonda penceresi açık bir yerde en az 6-8 saat beklettikten sonra açmanızı tavsiye ederim."

- Tuzlu su ile gargaranın virüsten korunmaya bir faydası var mı?

"Hiçbir faydası yok. Sadece tuzlu su gargarasının değil sıcak suyun, saç kurutma makinesini boğaza tutmanın ve daha buna benzer birçok uygulamanın faydası yok, bilakis zararı var. Özellikle tuzlu su kalp ve böbrek yetmezliği olanlar için çok riskli."

- Köpek gezdirip eve getirince ne yapmalı?

"Doğrudan köpekten veya kediden bulaştığına dair bir tespit yok henüz. Ama patileri virüsle temas etmiş olma ihtimaline karşı amonyak veya alkol tabanlı bir deterjanlı bez ile patiler silindikten sonra eve alınmalı."

- Kümes ve çiftlik hayvanlarında bir risk var mı?

"Bu hayvanlar virüs taşıyıcısı veya bulaştırıcısı değil. SarsCov 2 yarasa kaynaklı bir virüs ve başka bir hayvan vasıtasıyla da insana geçiyor."

- Kan yoluyla geçer mi?

"Kan yoluyla bulaştığına dair henüz bir veri yok. Zorunlu hallerde sağlıklı kişiler kan verebilir, kan alabilir."

- Kıyafetlerimiz?

"Dışarıdan gelir gelmez çıkarın. Doğrudan dolaba, diğer kıyafetlerinizin yanına koymayın. Havalandırabileceğiniz bir yerde yine en az 6-8 saat bekletin, havalandırın."

 - 6 veya 8 saat kritik süreç mi?

"Virüsten arınmak, korunmak için bu süreleri dikkate almak lazım. Genel olarak benzer birçok konuda da bu süreleri esas alabiliriz."

- Dışarıdaki yemeklerden virüs bulaşır mı?

"Mide asitleri virüsü öldürür. Dolayısıyla virüs midede yaşayamaz. Yemek yoluyla bir şekilde mideye gitse bile orada yaşaması mümkün değil. Akciğerlere gitmesi lazım."

- Ağzımıza veya boğazımıza virüs bulaşmış olabilir diye virüsü mideye göndermek için sık sık birkaç yudum su içmek olur mu?

"Bu virüs ağızda veya boğazda durup sizin su içmenizi beklemez. Saniyeler içinde ciğerlere gider. Bağışıklık sisteminizin direnç gücüne göre de etkileri ortaya çıkar.* Birden fazla kişi aynı tabaktan yemek yenilebilir mi?Bu çok riskli olur. Tamamen sakıncalı. Kesinlikle yapılmamalı. Herkesin kendi tabak ve kaşığını, çatalını kullanması gerekir."

- Virüs havada dolaşır mı?

"Virüs havada dolaşmaz, havada asılı da kalmaz. Öksürünce damlacılar halinde saçılır. O damlacıklar da saniyeler içinde yere düşer veya en yakın yüzeye konar. O damlacıkların içinde en az 3 saat yaşayabilir. Bu damlacıklarla temas veya soluma halinde bulaşır."

- Düz yüzeylerde ne kadar yaşar?

"Düz yüzeylerde daha uzun süre yaşar. Pürüzlü ve pürçüklü yüzeylerde ömrü azalır. Bu konuda yapılmış çok az araştırma ve yayın var. Ne kadar ideal şartlarda yapıldıkları da tartışılabilir. Metal ve plastik yüzeylerde en az 7-8 saat kaldığına dair ilk tespitler."

- Paket servis geldiğinde neye dikkat etmeliyiz?

"Önce paketin poşetini çıkarıp çöpe atın. Sonra yemeğin paketini de. Bütün bu işlemlerden sonra ellerinizi dikkatlice yıkadıktan sonra yemeğin başına oturun."

- Ne tür yemekleri tercih etmeliyiz?

"Soğuk yemekleri tercih etmeyin. Salata, soğuk sandviç gibi yiyecekleri dışarıdan sipariş etmeyin. Mutlaka pişmiş olsun."

- Paket siparişlerdeki risk ne kadardır?

"Ya yemeği paketleyenden ya da paketi getirenden virüs bulaşma ihtimali var. Hem paketi hem de paketin poşetini tedbirli şekilde çıkardığınızda riski asgariye indirmiş olursunuz."

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