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Dışarıdan yemek sipariş edenler dikkat! Uzmanından önemli uyarı geldi

Koronavirüs salgını mücadelesi süresi boyunca dışarıdan sipariş ile getirtilen yemekler ile ilgili uzmanından çok önemli bir uyarı geldi. Gastroenteroloji profesörü Dr. Hasan Özkan, yemeklerin üzerindeki bakteri ve virüslerden kurtulmak için tekrar ısıtmak gerektiğini söyledi.

19 Nisan 2020 Pazar 14:02
Dışarıdan yemek sipariş edenler dikkat! Uzmanından önemli uyarı geldi

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis aracılı ile hizmet veren lokantalardan siparişle eve getirtilen yemeklerde dikkat edilmesi gereken kurallar ortaya çıktı. Konuyla ilgili; Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, konuyla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Dışarıdan eve siparişle getirtilen gıdalardan virüs bulaşma ihtimali olduğuna dikkat çeken bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hasan Özkan, yemeklerin üzerindeki bakteri ve virüslerden kurtulmak için eve geldiğinde mutlaka tekrar ısıtılmaları gerektiğini kaydetti.

Gastroenteroloji profesörü Dr. Hasan Özkan, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde vatandaşların çok daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak konuytla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Diyelim ki dışarıdan pizza veya kıymalı pide sipariş ettik. Paketleme ya da pişirme işlemini yapan kişi virüs taşıyıcısı olabilir. Sipariş edilen pişmiş gıdaları fırın, mikrodalga, tost makinası ya da doğal gaz ocaklarında tekrar ısıtarak üzerindeki tüm bakteri ve virüslerden kurtulma şansımız vardır.

Yeşil, sarı ve beyaz yapraklı sebzelerle renkli meyveler tüketirsek bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluruz. Ayrıca turşu, şalgam, alabaş turpu ve sarımsağın da probiyotik ve antioksidan etkileri yüksektir. Bu gıdaların bağışıklık sistemimizin ayakta kalması ve güçlenmesi için tüketilmesinde büyük faydalar var. Bunlar geçmişten günümüze faydasını gördüğümüz, zararını görmediğimiz yiyeceklerdir."

"PROTEİN VE KARBONHİDRATTAN BİR SÜRE UZAK DURUN"

Kolesterol ve özellikle hipertrigliseridemi hastalarının beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Özkan, "Evde kalınan süre içinde hareket yoksunluğundan kaynaklı yüksek enerji harcamayan kişilerde kalp ve damar hastalıkları riski artabilir." diyerek hastaların protein ve karbonhidrat açısından zengin besinlerden bir süre uzak durmaları gerektiğini dile getirdi ve evde kalınan sürede basit spor hareketleriyle riskin azaltılabileceğini de sözlerine ekledi.
 

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